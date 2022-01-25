В Роспотребнадзоре назвали главные правила защиты от ОРВИ, гриппа и коронавируса

В Роспотребнадзоре сообщают, что в регионах России отмечается не только подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, но также велика доля случаев гриппа и других респираторных вирусных инфекций. В ведомстве напомнили о простых правилах, соблюдение которых помогает снизить риск заражения респираторными инфекциями.

Правило 1. Часто мойте руки с мылом. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь дезинфицирующими средствами с противовирусным действием (спреями, гелями, салфетками), обращая внимание на инструкции по применению.

Важно очищать (от пыли и грязи) и дезинфицировать поверхности (дверные ручки, перила, столы, гаджеты, пульты телевизора и т.д.), используя бытовые моющие средства.

Вирусы попадают на поверхности вместе с мельчайшими каплями слизи и влаги, которые выделяют заболевшие люди при кашле, чихании, разговоре.

Правило 2. Соблюдайте расстояние и этикет. Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, чаще всего при чихании, кашле, разговоре. Если находясь рядом, соблюдать расстояние не менее 1,5 метра друг от друга, риск инфицирования уменьшается.

Старайтесь не трогать немытыми руками глаза, нос или рот. Коронавирус и другие возбудители ОРВИ попадают с загрязненных рук в организм через слизистые. При кашле, чихании нужно закрывать рот и нос одноразовой салфеткой, если ее нет, нужно прикрыть нос и рот областью локтя (но не ладонями - чтобы инфекция на них не попала).

При возможности следует отказаться от поездок и посещений мест скопления людей. При приветствии можно также соблюдать дистанцию, отложив привычные рукопожатия на более спокойное время.

Правило 3. Защищайтесь с помощью медицинской маски или респиратора. Медицинские маски снижают риск заражения в общественных местах Необходимо их носить и при уходе за больным, а также при общении с людьми, у которых есть симптомы простуды.

Маски могут быть одноразовыми, есть и многократного применения. Маска должна плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров.

Снимать маску надо тоже правильно: за завязки, не касаясь ее поверхностей, а после вымыть руки с мылом или продезинфицировать. Использованную одноразовую маску сразу же выбросите, надевать ее повторно нельзя.

При уходе за больным, после окончания контакта маску нужно сразу же снять, а потом вымыть руки.

Правило 4. Что делать в случае заболевания ОРВИ, гриппом, коронавирусной инфекцией? Прежде всего - нужно остаться дома, даже если симптомы заболевания легкие. При ухудшении состояния нужно обратиться к врачу.