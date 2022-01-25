В Роспотребнадзоре назвали главные правила защиты от ОРВИ, гриппа и коронавируса

Новости

В Наро-Фоминске задержан подозреваемый в нападении на вдову Градского 11:19
Больницы Киргизии перевели на автономное энергообеспечение 11:17
В Пуэрто-Рико сломали статую испанского конкистадора 11:16
Поражение легких при "омикроне" начинает развиваться на 9-10 день заболевания 11:13
Наталья Сергунина: В Москве в 2022 году планируется завершить основной объем работ по модернизации школ искусств 11:06
Сенатор Джабаров: США хотят подтолкнуть Киев к провокации в Донбассе 10:54
В аварии F-35 на авианосце ВМС США пострадали семь человек 10:51
Авария в энергокольце обесточила Киргизию 10:45
Аэропорт Ташкента не принимает самолеты из-за сбоя в энергосистеме 10:38
В Ташкенте из-за отключения электричества приостановлена работа метро 10:37
Морские пехотинцы и техника Тихоокеанского флота прибыли в Беларусь 10:33
Массовое отключение электричества произошло в Казахстане, Киргизии и Узбекистане 10:15
Управлять маневровыми локомотивами будет искусственный интеллект 10:00
Заповедник "Хакасский" получил новый статус 09:57
Имя Татьяна стало редким в Москве 09:56
В общественном транспорте Москвы усилили проверки масочного режима 09:49
Поменять страховую медорганизацию теперь можно на госуслугах 09:44
Токаев сменил главу ЦИК Казахстана 09:40
Боевых пловцов предложили запугивать особым шумом 09:29
Швеция не будет поставлять оружие Украине и эвакуировать семьи дипломатов 09:20
Минфин США сократил срок лицензии "Группы ГАЗ" 09:19
Роспотребнадзор разъяснил рекомендации по тестированию сотрудников на COVID-19 08:56
Роскомнадзор планирует создать систему борьбы с подменными номерами 08:40
В Бурятии запретили возвращать крупных бродячих собак в среду обитания 08:33
Член ОП Петров предложил освобождать россиян с простудой от работы на три дня 08:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
25.01.2022 10:28
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре назвали главные правила защиты от ОРВИ, гриппа и коронавируса

Текст: Ирина Невинная
В Роспотребнадзоре сообщают, что в регионах России отмечается не только подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, но также велика доля случаев гриппа и других респираторных вирусных инфекций. В ведомстве напомнили о простых правилах, соблюдение которых помогает снизить риск заражения респираторными инфекциями.

Правило 1. Часто мойте руки с мылом. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь дезинфицирующими средствами с противовирусным действием (спреями, гелями, салфетками), обращая внимание на инструкции по применению.

Фото: Олеся Курпяева
В регионах вводят ограничения, стараясь избежать пятой волны коронавируса

Важно очищать (от пыли и грязи) и дезинфицировать поверхности (дверные ручки, перила, столы, гаджеты, пульты телевизора и т.д.), используя бытовые моющие средства.

Вирусы попадают на поверхности вместе с мельчайшими каплями слизи и влаги, которые выделяют заболевшие люди при кашле, чихании, разговоре.

Правило 2. Соблюдайте расстояние и этикет. Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, чаще всего при чихании, кашле, разговоре. Если находясь рядом, соблюдать расстояние не менее 1,5 метра друг от друга, риск инфицирования уменьшается.

Старайтесь не трогать немытыми руками глаза, нос или рот. Коронавирус и другие возбудители ОРВИ попадают с загрязненных рук в организм через слизистые. При кашле, чихании нужно закрывать рот и нос одноразовой салфеткой, если ее нет, нужно прикрыть нос и рот областью локтя (но не ладонями - чтобы инфекция на них не попала).

При возможности следует отказаться от поездок и посещений мест скопления людей. При приветствии можно также соблюдать дистанцию, отложив привычные рукопожатия на более спокойное время.

Правило 3. Защищайтесь с помощью медицинской маски или респиратора. Медицинские маски снижают риск заражения в общественных местах Необходимо их носить и при уходе за больным, а также при общении с людьми, у которых есть симптомы простуды.

Маски могут быть одноразовыми, есть и многократного применения. Маска должна плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров.

Снимать маску надо тоже правильно: за завязки, не касаясь ее поверхностей, а после вымыть руки с мылом или продезинфицировать. Использованную одноразовую маску сразу же выбросите, надевать ее повторно нельзя.

При уходе за больным, после окончания контакта маску нужно сразу же снять, а потом вымыть руки.

Правило 4. Что делать в случае заболевания ОРВИ, гриппом, коронавирусной инфекцией? Прежде всего - нужно остаться дома, даже если симптомы заболевания легкие. При ухудшении состояния нужно обратиться к врачу.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Эксперт Роспотребнадзора: Доля детей среди заболевших COVID-19 достигла 15%
Член ОП Петров предложил освобождать россиян с простудой от работы на три дня
Роспотребнадзор разъяснил рекомендации по тестированию сотрудников на COVID-19
Истребитель F-35 упал в море при посадке на авианосец ВМС США
Представитель Госдепа Прайс: США не пойдут на уступки России в вопросах безопасности
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Уникальное российское судно станет ведущей в мире научной базой на полюсе