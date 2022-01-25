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25.01.2022 18:22
Рубрика: Общество

В России начала работу горячая линия для помощи людям с дислексией

Текст: Елена Яковлева
В России начала работу бесплатная Всероссийская горячая линия по вопросам дислексии и других трудностей в школе. Она организована по инициативе Ассоциации родителей детей с дислексией.

Специалисты говорят, что количество дислексов среди школьников доходит до 20 процентов, каждый пятый испытывает трудности с чтением и письмом.

Дислексия - не приговор. Уже стало общим местом называть среди великих дислексов Леонардо да Винчи, Пикассо и Стива Джобса. Есть примеры и среди наших замечательных современников, наиболее яркий - Евгений Гришковец. Но несмотря на это, родители таких детей часто сталкиваются с невероятными проблемами, которые трудно преодолевать в одиночку, а учителя, друзья, соседи по школе тут совсем не помощники. Наоборот, у большинства из них наготове фраза "Да ваш ребенок просто ленится!" И хорошо если дело еще ограничится ею, и дело не дойдет до буллинга.

О разработке проекта Всероссийской горячей линии основательница и учредительница Ассоциации дислексии Мария Пиотровская заявила ещё осенью 2021 года.

- Из любого места в рабочие часы будет доступен телефонный звонок для специалистов, родителей и даже детей, которые смогут задать вопрос, что делать, куда обращаться, как избежать буллинга в школе, - пояснила она принцип работы "горячей линии".

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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"Горячая линия" будет работать два дня в неделю (вторник и среда) с 10:00 до 15:00 по московскому времени. Номер - 8-800-234-3550.

Каждый желающий, позвонив по этому номеру, сможет узнать о том, что такое дислексия, каковы ее причины, какие еще существуют трудности обучения, куда обращаться за бесплатной диагностикой родителям детей с дислексией, как получить поддержку учителям и специалистам сопровождения, в классах которых есть особенные учащиеся.

У всех консультантов горячей линии - дипломы о высшем специальном дефектологическом образовании, они регулярно проходят курсы повышения квалификации и знают разные методики работы с разными формами дислексии и дисграфии.

Консультанты Всероссийской горячей линии выслушают каждую историю, подскажут, куда обратиться за коррекционной помощью в зависимости от индивидуального случая, научат, как рассказать учителям об особенности ребёнка и получить поддержку в школе!

Можно задать вопрос и вопрос письменно, связавшись с экспертами Ассоциации дислексии по почте help@dyslexiarf.com ( срок ответа на письмо до 10 рабочих дней).

Справка "РГ"

Дислексия - распространённая нейробиологическая особенность восприятия информации, о которой мало осведомлены родители и учителя. Школьная неуспешность у детей-дислексов не связана с ленью или низкой мотивированностью. Причиной трудностей являются нарушения развития навыков чтения и письма. При этом зачастую такие дети обладают развитым образным мышлением, высоким уровнем интеллекта и выдающимися творческими способностями. Этим ярким ребятам нужен индивидуальный подход.

Ассоциация родителей детей с дислексией - инициативная группа деятелей культуры, науки и бизнеса, созданная в 2016 году. Ее цель - разработка системных решений проблем детей и подростков, испытывающих трудности в обучении, создание методологии и научно-практической базы для работы со школьниками и студентами, поиск и поддержка талантливых детей с особенностями восприятия. Миссия Ассоциации - создание государственной инфраструктуры в области образования детей с трудностями в обучении и законодательное закрепление прав таких учеников.

Общество Здоровье

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