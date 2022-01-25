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25.01.2022 19:08
Рубрика: Общество

В России разработают космический ядерный буксир мощностью до 6 мегаватт

Текст: Наталия Ячменникова
В России ведется разработка космического ядерного межорбитального буксира мощностью до шести мегаватт. Об этом сообщил Королевских чтениях в МГТУ им. Баумана генеральный конструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев.
Фото: Роскосмос Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос

Ранее сообщалось о разработке космической ядерной установки мощностью до 1 мегаватта. Проект получил название "Зевс". В мае прошлого года исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко рассказал, что первый образец орбитальной ядерной установки "Зевс" будет готов к 2030 году, - пишет "Интерфакс".

Фото: depositphotos.com
Россия планирует отправить три миссии к Венере в 2029-2034 годах

Специалисты подчеркивают, что без ядерной энергетики в космосе полноценное изучение и освоение дальнего космоса невозможно. Это ключ к масштабным научным миссиям к Венере, Марсу, Юпитеру и планетам дальнего космоса.

Как сообщалось, "Роскосмос" заключил контракт с КБ "Авангард" на разработку аванпроекта комплекса "Нуклон" с ядерной энергоустановкой. Согласно договору, работа должна быть выполнена к 15 ноября 2022 года. На нее выделено 4,17 млрд рублей. Отмечается, что разрабатываемый космический комплекс может быть использован для поиска полезных ископаемых на Луне и исследования других планет.

Ранее говорили, что уже через десять лет аппарат должен отправиться в долгий полет к одному из спутников Юпитера. По словам специалистов, это будет сразу полноценная научная программа. В частности, на первом этапе миссии в 2030 году буксир состыкуется в космосе с модулем полезной нагрузки и отправится к Луне, где проведет ее зондирование и оставит на ее орбите научно-исследовательский спутник. На втором этапе связка космического буксира и модуля полезной нагрузки полетит к Венере, причем на пути к планете возможно проведение испытаний по дозаправке буксира топливом (газом ксенон). У самой Венеры от модуля полезной нагрузки также отделится исследовательский спутник, а сам буксир с оставшейся научной аппаратурой совершит гравитационный маневр и перейдет к осуществлению третьего этапа миссии по перелету к конечной точке - спутнику Юпитера и его исследованию.

Фото: AP
"Роскосмос" показал разрушения островов после извержения вулкана в Тихом океане

Как рассказывал в интервью "РГ" четыре года назад генеральный директор "Центра Келдыша" доктор технических наук Владимир Кошлаков, разработка ядерной энергоустановки мегаваттного класса - проект уникальный, уникальные технологии. Требовалось решить огромное количество научно-технических и технологических задач, которые не решил еще никто в мире. Это создание высокотемпературных систем сброса тепла в космическом пространстве, систем преобразования энергии, электроплазменных двигателей больших мощностей, высокотемпературных элементов и материалов...

Применение космических ядерных энергоустановок на низких орбитах возможно при выполнении требований по обеспечению их безопасности. Поэтому разрабатываемые космические ядерные буксиры и энергоустановки планируется базировать на околоземной орбите высотой не менее 700-800 км.

Общество Космос

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