В России увеличили квоты для бюджетного обучения студентов из Таджикистана

750 студентов из Таджикистана смогут занять бюджетные места в вузах России в следующем учебном году. Это на 120 мест больше, чем сейчас.

"Идет серьезное увеличение", - цитирует ТАСС руководителя представительства Россотрудничества в республике Ивана Иванова.

Он рассказал, что на заседании российско-таджикской межправительственной комиссии, которое состоится в ближайшее время, будет поднят вопрос об увеличении количества мест. "Таджикистан традиционно идет в пятерке лидеров среди стран мира по числу квот на обучение в российских вузах и занимает лидирующие позиции среди стран СНГ", - подчеркнул Иванов.

Сейчас в нашей стране учится около 23 тысяч таджикских студентов. Их обучение ведется в рамках постановления 2013 года.

Справка "РГ"

По словам вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, число студентов, которые получают образование в отечественных вузах, превышает четыре миллиона. Из них почти триста двадцать пять тысяч приехали учиться в Россию из других стран, сообщается на сайте Министерства науки и высшего образования. В прошлом году около шестисот тысяч выпускников, а это больше трех четвертей, сумели найти работу за год после выпуска. И почти полмиллиона из них трудоустроились там, где выросли и выучились.