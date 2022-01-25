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25.01.2022 10:22
Рубрика: Экономика

В России в 2021 году выросли продажи шампанского и коньяка

Текст: Матвей Линник

В России в прошлом году вырос объем розничных продаж шампанского и коньяка, следует из подсчетов Национального союза защиты прав потребителей.

Фото: Варвара Гертье/ РИА Новости
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"Объем розничной продажи вин шампанских и игристых в январе- декабре 2021 года составил 18,4 млн дал - 106,9% от уровня января-декабря прошлого года. В декабре продано 4,7 млн дал - 102,3% от уровня декабря прошлого года", - говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Продажи коньяка, в свою очередь, выросли на 4,8% и составили 12,2 дал.

Тихих вин в рознице в прошлом году было на 0,7% меньше, чем в 2022 году, а водки - на 0,9% меньше.

Всего в прошлом году объемы розничной продажи алкоголя (кроме пива и напитков на его основе, а также сидра, пуаре и медовухи) сократились на 0,7% до 212,8 млн дал.

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