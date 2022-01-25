В России вышел сериал с Мартином Фриманом "Ночные вызовы"

25 января - на день позже мировой премьеры - в России вышел сериал "Ночные вызовы" с Мартином Фриманом в главной роли. У нас его можно смотреть эксклюзивно на канале ViP Premiere в пакете ViP, а также на онлайн-платформе viju.

Главный герой сериала - ливерпульский патрульный Крис, роль которого исполнил известный по трилогии "Хоббит" и сериалу "Шерлок" Мартин Фриман. У его героя, работающего по ночам - депрессия, он ненавидит свою работу и людей. Однако же при этом пытается остаться хорошим человеком - содержит в дорогой клинике больную мать, любит дочку и жену и исправно посещает психотерапевта… По сюжету Крис вместе со своей молодой напарницей Рэйчел (Эделайо Эдедайо) самоотверженно борются с преступностью на улицах родного города. Шесть серий - шесть ночных дежурств. Каждый эпизод отражает реалии жизни британской полиции - опасности, которые таят ночные смены, и проблемы, которые героям приходится решать. Несмотря на весь драматизм ситуации, в сериале есть место и юмору.

Производством сериала "Ночные вызовы" занималась британская компания Dancing Ledge Productions. У "руля" проекта стоял бывший офицер Тони Шумахер, который полностью оставил карьеру в полиции и стал сценаристом. Помимо Фримана и Эдедайо, в проекте приняли участие Уоррен Браун, Фил Барантини, Фэй МакКивер и другие актеры. Кстати, с МакКивер Фриман уже снимался в детективном проекте "Исповедь" (2019).

Режиссер сериала "Ночные вызовы" - Тим Милантс, известный своей работой над "Острыми козырьками", "Легионом", "Террором" и "Рассказами из Петли".