В Сети вышел сериал от создателя "Аббатство Даунтон" - "Позолоченный век"

В онлайн-кинотеатре Амедиатека состоялась премьера первого сезона сериала "Позолоченный век" студии HBO. Зрители могут посмотреть первую из десяти серий. Далее каждый вторник будет выходить по одному эпизоду.

"Позолоченный век" - это историческая костюмированная драма от создателя "Аббатства Даунтон" Джулиана Феллоуза (автор сценария проекта). Сериал переносит зрителей в США эпохи экономического роста после войны Севера и Юга. Главная героиня по имени Мариан после смерти отца переезжает из провинции к богатым тетушкам в Нью-Йорк. Так начинается ее непростой путь в высшее общество.

Главные роли исполнили хорошо знакомые любителям сериалов звезды: Синтия Никсон ("Секс в большом городе"), Кристиан Барански ("Хорошая борьба"), Таисса Фармига ("Американская история ужасов") и перспективная дебютантка Луиза Джейкобсон - дочь великой Мэрил Стрип. Режиссеры сериала Майкл Энглер и Салли Ричардсон-Уитфилд.