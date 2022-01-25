В США не могут договориться о санкциях против Ирана

В переговорной группе США по возвращению к ядерной сделке с Ираном наблюдаются разногласия между руководителем, спецпредставителем США по Ирану Робертом Малли и рядом членов делегации - они не могут договориться, надо ли ужесточать санкции в отношении Тегерана. В результате уже три члена американской переговорной группы оставили команду.

Среди них - сторонник более жестких мер в отношении Ирана и разработчик ранее введенных санкций Ричард Нефью, который, по информации издания The Wall Street Journal, не пришел к компромиссу с Малли. Еще два члена группы покинули переговоры в Вене, поскольку согласны с Нефью по вопросу о необходимости ужесточения американской позиции.

В настоящее время в Вене идет восьмой раунд переговоров о возвращении Ирана и США к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Между тем глава американской делегации Малли увязывает успех переговоров с освобождением четырех граждан США, находящихся в заключении в Иране. Об этом Малли ранее заявил в интервью Reuters. Однако для Ричарда Нефью и его сторонников этого показалось мало, они требуют введения новых санкций против Тегерана. Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен торопит переговорщиков, призывая их в ближайшие недели достичь соглашения с иранской стороной. В противном случае, по его словам, Иран достигнет такого прогресса в создании ядерного оружия, что возобновление сделки станет бессмысленным.

Иран в свою очередь заявил о возможности начать прямые переговоры с Вашингтоном по возобновлению СВПД. "Если американцы будут добросовестно делать то, что они подписывают, мы можем с ними вести переговоры, но на практике они этого не доказали", - отметил в связи с этим пресс-секретарь комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Махмуд Аббасзаде- Мешкини. При этом большинство делегаций, участвующих в переговорах в Вене, признают, что определенный прогресс на пути возвращения к СВПД был достигнут.