В "Векторе" опровергли информацию о приостановке закупок "ЭпиВакКороны"

Очередной заказ от Минздрава на поставки вакцины против коронавируса "ЭпиВакКорона" ожидается в феврале, сообщили сегодня в ГНЦ"Вектор" на запрос "Российской газеты".

Ранее СМИ сообщили, что производство вакцины и ее поставки в регионы приостановлены из-за отсутствия спроса на эту вакцину.

Вакцина "ЭпиВакКорона" производится на трех площадках: непосредственно на производственных мощностях разработчика ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор", а также на биотехнологических предприятиях "Вектор-БиАльгам" и "ГЕРОФАРМ". Производство осуществляется "в соответствии с заказами Министерства здравоохранения России", - говорится в сообщении "Вектора".

В 2021 году контракт исполнен в полном объеме, в регионы отгрузили почти 13 млн доз вакцины. Этого достаточно, чтобы привить 6,5 млн человек. Последние поставки, в частности, в Санкт-Петербург, Псковскую область и другие регионы, состоялись в конце ноября.

"Получение очередного заказа Министерства здравоохранения на производство вакцины "ЭпиВакКорона" ожидается в феврале 2022 года.

Сегодня вакцина "ЭпиВакКорона" есть в наличии в большинстве регионов и активно применяется для иммунизации граждан от COVID-19, подчеркнули представители "Вектора".

В недавно утвержденном Минздравом документе о противопоказаниях к вакцинам фигурируют оба препарата "Вектора": как "ЭпиВакКорона", так и "ЭпиВакКорона-Н".

В Минздраве сегодня также подтвердили, что в регионах есть достаточный запас "ЭпиВакКороны". При этом, например, в Москве в муниципальных поликлиниках для вакцинации предлагают вакцины от Центра Гамалеи - "Спутник V", "Спутник Лайт", а для подростков "Спутник М".

О том, что "ЭпиВакКороны" в регионах пока хватает, сообщил помощник министра Алексей Кузнецов. Он пояснил, что закупки вакцин проводятся исходя из потребностей. Дефицита вакцин в регионах нет, отмечали ранее в министерстве.