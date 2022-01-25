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25.01.2022 20:09
Рубрика: Власть

В вузовские стартапы к 2024 году привлекут более 9,9 млрд рублей

Текст: Дмитрий Гончарук
Свыше 9,9 млрд рублей планируется привлечь в университетские стартапы в рамках реализации федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" к 2024 году. Об этом заявил во вторник вице-премьер Дмитрий Чернышенко на правительственном совещании по вопросам социально-экономического развития России.
Фото: Сергей Николаев/РГ Фото: Сергей Николаев/РГ
Фото: Сергей Николаев/РГ

"К 2024 году мы рассчитываем на объем инвестиций в университетские стартапы свыше 9,9 млрд рублей, таким образом, проект позитивно отразится ещё и на показателях сферы малого и среднего бизнеса", - сообщил Чернышенко.

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Вице-премьер привел данные опроса, который провела президентская платформа "Россия - страна возможностей". Согласно нему, более 60% студентов хотят начать самостоятельное дело. При этом 83% считают: чтобы стать предпринимателями, им нужно соответствующее образование и навыки, а 73% респондентов указали, что для развития предпринимательства в стране нужны программы господдержки.

"Этот федеральный проект - как раз ответ на запрос общества и тренд на увеличение предпринимательской активности нашей молодежи. Основная задача - сделать университет местом запуска новых стартапов. Мы дадим возможность каждому желающему развиваться в этом направлении", - пояснил он.

С августа прошлого года в 19 городах прошли роуд-шоу, тренинги предпринимательских компетенций, презентации моделей передовых российских стартап-студий. "Но самое главное - мы подготовились к началу активной фазы реализации проекта и уже буквально в следующем месяце запускаем новую масштабную программу грантов для студентов на создание стартапов", - рассказал чиновник.

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Не менее 30 тысяч студентов до конца 2022 года пройдут через массовый тренинг, где им поднимут предпринимательские компетенции, а тысяча из них получит гранты на создание стартапов. Также откроются первые 15 университетских стартап-студий, которые помогут студентам создавать технологические стартапы.

"К 2030 году более миллиона студентов пройдут через тренинги, откроем 150 предпринимательских "точек кипения" и проведём 1,35 тысяч акселерационных программ, а также расширим сеть университетских студий до 50 и поможем студентам запустить более 30 тысяч стартапов", - рассчитывают в кабмине.

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