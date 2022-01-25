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25.01.2022 23:00
Рубрика: В мире

В выставленной на продажу бывшей тюрьме ЦРУ в Литве пытали людей

Текст: Надежда Ермолаева
Российская газета - Столичный выпуск № 16(8664)
Литовские власти выставили на продажу дом в пригороде Вильнюса, где пятнадцать лет назад располагалась секретная тюрьма ЦРУ. Дата аукциона пока не назначена, но уже известно, что здание продадут в ближайшее время. А вырученные деньги пойдут на строительство нового объекта Департамента государственной безопасности Литвы.
В этом здании ЦРУ оборудовало около 10 камер для пыток. Фото: Reuters В этом здании ЦРУ оборудовало около 10 камер для пыток. Фото: Reuters
В этом здании ЦРУ оборудовало около 10 камер для пыток. Фото: Reuters

Литовцы несколько настороженно относятся к бывшей тюрьме ЦРУ. "Мы на всякий случай не нажимаем тут ни на какие кнопки, чтобы ничего не активировать", - отмечают сторожа. И правда, продаваемый дом имеет мрачную репутацию. По слухам, в нем пытали задержанных американцами лиц. Кстати, один из "постояльцев" этого дома палестинец Абу Зубайда обратился в Европейский суд по правам человека и выиграл дело. В результате Вильнюсу пришлось заплатить за преступления в отношении пострадавшего 130 тысяч евро.

В Литве придумали схему многократной продажи гробов

Первыми о существовании в пригороде Вильнюса секретной тюрьмы рассказали в 2009 году американские журналисты телеканала ABC. По их данным, на тот момент в заточении в продаваемом ныне здании находились восемь человек. Причем бывший президент Роландас Паксас подтвердил, что в Литве действительно действовала секретная тюрьма ЦРУ. Предприимчивые литовцы уже думают, как заработать на столь распиаренном объекте.

Предлагается превратить тюрьму в интерактивный музей по примеру бывшей советской гарнизонной гауптвахты в военном порту латвийской Лиепаи, где каждый желающий турист за достаточно скромную плату может ощутить себя заключенным. И денек пожить по распорядку взятого под стражу. В соцсетях в этой связи обсуждается идея восстановить в здании атмосферу секретной тюрьмы ЦРУ и предлагать любителям острых ощущений за деньги стать ее заключенным.

В мире Европа Литва

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