Вашингтон: У Байдена нет намерений и желания отправлять войска на Украину

Президент США Джо Байден не собирается отправлять американских военнослужащих на Украину - у него нет для этого ни заинтересованности, ни желания. В этом журналистов заверила на своём брифинге пресс- секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Просто для ясности: у президента нет ни намерения, ни интереса, ни желания отправлять войска на Украину", - цитирует госпожу Псаки ТАСС. При этом она уточнила, что для "усиления поддержки стран на восточном фланге" как раз и существует такая структура, как НАТО, через которую Вашингтон ведет свою работу.

Спикер Белого дома также не смогла ответить на вопрос, когда именно США дадут ответ на предложения Москвы о юридически обязывающих гарантиях безопасности. На всякий случай Псаки уточнила, что над этим работает ведомство Энтони Блинкена (госсекретаря США). Но в любом случае американская сторона не собирается делать этот ответ публичным достоянием общественности.