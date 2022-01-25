Верховный суд разрешил неюристам получать в суде материалы дел о банкротстве

Новые разъяснения пленума Верховного суда России разрешают гражданам без юридического образования получать в арбитражных судах документы и знакомиться с материалами дела. Такие правовые позиции заложены в постановлении, касающемся правил применения Арбитражного процессуального кодекса в первой инстанции. В арбитражных судах, в частности, рассматриваются дела о банкротстве граждан.

В целом принятое постановление пленума Верховного суда России расширяет возможности участников процессов по получению правовой помощи. Напомним, согласно АПК, представителями граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и организаций могут выступать в арбитражном суде адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности. Иными словами, если строго следовать букве закона, то обратиться за помощью для ведения дела в арбитражном суде можно только к человеку, имеющему юридическое образование.

Как пояснил заведующий бюро адвокатов "Де-юре", почетный адвокат России Никита Филиппов, Верховный суд России обобщил случаи исключений из института профессионального представительства. Проще говоря: когда пригласить для помощи можно человека без диплома юрвуза. В постановлении пленума отмечена возможность участия в арбитражном судопроизводстве генерального директора юридического лица, арбитражного управляющего, патентного поверенного, законного представителя недееспособного лица, даже в случае, если указанные лица высшего юридического образования не имеют.

"К числу подобных исключений теперь стоит добавить и новое, содержащиеся в постановлении правило, о возможности участия в арбитражном процессе лица, не имеющего высшего юридического образования, при условии участия на стороне представляемого хотя бы одного профессионального представителя. При этом такое лицо будет пользоваться равными с профессиональным представителем правами", - говорит Никита Филиппов.

Иными словами, если у человека уже есть профессиональный адвокат, то можно подключить к защите и какого-то друга без диплома. Если же договора с юристом нет, то и друг не юрист в дело войти не сможет.

"Стоит отметить, что ранее данное исключение уже было сформулировано в постановлении Конституционного Суда РФ от 16.07.2020 № 37-П, однако, в отсутствие какого-либо нормативного закрепления не получило широкого распространения на практике, - говорит Никита Филиппов. - Кроме того, Верховный суд отметил принципиальное отличие в правовом регулировании представительства, связанного с оказанием квалифицированной и неквалифицированной юридической помощи, указав что действия технического характера, такие как передача в суд заявлений и ходатайств, ознакомление с материалами дела, получение копий судебных актов и т.п. не требуют представления документов о высшем юридическом образовании".

По его словам, данное разъяснение существенно облегчит работу юридическим фирмам, реализующим программы стажировки студентов юридических ВУЗов, которые зачастую и привлекаются для оказания подобных услуг.

При этом в постановлении окончательно разрешен вопрос, являвшийся распространённой причиной недопонимания между судьями и их аппаратом с одной стороны и адвокатами - с другой: должен ли адвокат предоставлять в суд документы о получении высшего юридического образования или ученой степени по юридической специальности для подтверждения своих полномочий? Постановления содержит однозначное утверждение о том, что данное требование на адвокатов не распространяется. Адвокату достаточно только показать корочку. Ведь ее никогда не сможет получить человек, не имеющий юридического диплома.

"В целом, предложенные Верховным Судом разъяснения правил арбитражного судопроизводства в суде первой инстанции стоит оценить положительно, - говорит адвокат. - Законотворческая и правоприменителя практика особенно в сфере арбитражного судопроизводства неизбежно требует периодических обобщений, подтверждающих и фиксирующих выбранный вектор её развития. На наш взгляд данную задачу принятое постановление решает вполне успешно и позволит значительно сократить число судебных ошибок процессуального характера в будущем".