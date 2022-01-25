Вячеслав Бутусов исполнит в Москве главные хиты Nautilus Pompilius

В эту пятницу, 28 января, Вячеслав Бутусов выступит с программой, которую давно ждали многие поклонники его творчества. В столичном "Главклубе" прозвучит программа "Лучшие песни Nautilus Pompilius".

Аккомпанировать экс-фронтмену легендарного рок-коллектива будет его новая группа с ироничным названием "Орден Славы", которую он собрал в 2019 году после роспуска "Ю-Питера", уже успев записать со свежей командой дебютную пластинку.

Обещается, что в клубе на улице Орджоникидзе прозвучат "главные песни" "Наутилуса" в современной обработке. В дополнительных рекомендациях такой замечательный анонс совершенно не нуждается, все и так прекрасно знают, что эта музыка будет вечной.