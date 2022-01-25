Власти Греции объявили вторник выходным днем из-за снегопада

В Греции вторник, 25 января, объявлен выходным днем в ряде регионов страны из-за сильного снегопада. Об этом накануне вечером объявил министр по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Христос Стилианидис.

По его словам, выходным вторник будет в Аттике, на острове Эвбея, в области Беотия, на островах Киклады, Спорады, Додеканес, а также на Крите. "Все эти регионы объявлены районами повышенной опасности из-за экстремальных погодных условий", - цитирует ТАСС министра. Стилианидис пояснил, что не будут работать служащие ряда госучреждений, будут закрыты учебные заведения всех уровней, детские сады, приостанавливается работа частных предприятий.

Напомним, в понедельник на Грецию обрушился циклон "Элпис", принесший с собой обильные снегопады и сильное понижение температуры. Из-за обрыва проводов без электричества и интернета остаются около десятка районов Афин и пригородов. На скоростной автомагистрали "Аттики одос", ведущей в Афинский международный аэропорт, застряли сотни машин. Власти подключили пожарных и армию для того, чтобы эвакуировать водителей.

По прогнозам метеорологов, непогода должна продлится до среды.