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25.01.2022 03:30
Рубрика: В мире

Власти Греции объявили вторник выходным днем из-за снегопада

Фото: AFP/Aris MESSINIS Фото: AFP/Aris MESSINIS
Фото: AFP/Aris MESSINIS

В Греции вторник, 25 января, объявлен выходным днем в ряде регионов страны из-за сильного снегопада. Об этом накануне вечером объявил министр по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Христос Стилианидис.

Фото: Алена Палажченко/РГ
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По его словам, выходным вторник будет в Аттике, на острове Эвбея, в области Беотия, на островах Киклады, Спорады, Додеканес, а также на Крите. "Все эти регионы объявлены районами повышенной опасности из-за экстремальных погодных условий", - цитирует ТАСС министра. Стилианидис пояснил, что не будут работать служащие ряда госучреждений, будут закрыты учебные заведения всех уровней, детские сады, приостанавливается работа частных предприятий.

Напомним, в понедельник на Грецию обрушился циклон "Элпис", принесший с собой обильные снегопады и сильное понижение температуры. Из-за обрыва проводов без электричества и интернета остаются около десятка районов Афин и пригородов. На скоростной автомагистрали "Аттики одос", ведущей в Афинский международный аэропорт, застряли сотни машин. Власти подключили пожарных и армию для того, чтобы эвакуировать водителей.

По прогнозам метеорологов, непогода должна продлится до среды.

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