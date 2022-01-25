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25.01.2022 00:25
Рубрика: Экономика

Власти придумали новый способ борьбы с браконьерами

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Столичный выпуск № 15(8663)
В евразийском экономическом союзе (ЕАЭС, входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия) хотят ввести лицензирование на вывоз выращенной рыбы и морепродуктов, как уже предусмотрено для выловленных водных биоресурсов. Без этого браконьеры ловят, например, морских гребешков или ежей и вывозят незаконный улов за рубеж, пользуясь отсутствием контроля за экспортом выращенной рыбы.

Сейчас разрешительный порядок вывоза установлен для диких живых животных, отдельных дикорастущих растений и дикорастущего лекарственного сырья. В частности, лицензии нужно оформлять для экспорта водных биоресурсов, выловленных в естественной среде обитания.

Уральским егерям выдали карабины для защиты от браконьеров

Россия хочет распространить лицензирование на выращенные водные биоресурсы: живую рыбу (кроме декоративной), ракообразных (за исключением пресноводных раков), моллюсков (за исключением улиток, кроме морских) и другую продукцию аквакультуры.

Дело в том, что контролирующие органы не могут отличить выловленную рыбу и морепродукты от выращенных. Из-за этого некоторые компании "под видом продукции аквакультуры бесконтрольно вывозят по заниженным ценам незаконно добытые водные биоресурсы", говорится в пояснительной записке к проекту решения Европейской экономической комиссии (ЕЭК).

Предложение России поддержали все члены ЕАЭС. Внесение изменений направлено на борьбу с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом и позволит создать единые и прозрачные условия вывоза водных биоресурсов для всех участников рынка, уточнили в Росрыболовстве.

Из-за существующей лазейки для вывоза браконьерской продукции под видом аквакультурной в зоне риска оказались артемия, краб, гребешок, трепанг, морской еж, мидии, трубач и устрицы. Все эти виды пользуются большим спросом за рубежом, говорит президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Под видом выращенных гребешков за рубеж вывозят незаконно выловленных

"Браконьерство и последующий экспорт наносят ущерб запасам ценных видов водных биоресурсов, а демпинговые цены на браконьерскую продукцию разрушают легальный рынок. Введение разрешительного порядка при экспорте живых видов аквакультуры позволит защитить рынок", - считает эксперт.

По данным ВАРПЭ, экспорт живых, свежих или охлажденных устриц, мидий, гребешков, морских ежей, трепангов в 2020 году составил чуть более 8,6 тыс. тонн стоимостью 29,81 млн долларов. За 11 месяцев 2021 года - около 7,9 тыс. тонн стоимостью около 28 млн долларов. Однако в таможенной статистике не отражено, какая часть экспорта относится к аквакультуре.

По данным Росрыболовства, в 2021 году во внутренних водоемах России инспекторы рыбоохраны выявили около 85,5 тыс. нарушений законодательства - на 11% меньше, чем в 2020 году. Больше половины (58,5 тыс.) приходится на нарушения правил рыболовства. Сумма административных штрафов составила 263,6 млн рублей. Иски нарушителям за ущерб достигли 419,4 млн рублей. Возбуждено почти 2,3 тыс. уголовных дел, изъято более 141 тыс. единиц орудий лова.

По информации ведомства, в прошлом году российские рыбаки выловили чуть более 5 млн тонн рыбы, а произвели 360 тыс. тонн. Основные объемы выращивания приходятся на карповых (45%) и лососевых (35%).

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