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25.01.2022 23:05
Рубрика: В мире

Во Франции хирург выставил на аукцион рентген раненной при теракте женщины

Текст: Иван Сысоев
Российская газета - Столичный выпуск № 16(8664)
Француженке, пострадавшей в 2015 году во время теракта в театре "Батаклан", пришлось пережить "шок и удивление", когда она увидела сообщение о продаже в интернете ее собственного рентгеновского снимка с попавшей в ее тело автоматной пулей. Лот с медицинским документом выставил хирург Эммануэль Масмеджан, который тогда оперировал женщину, получившую ранение в ходе террористического нападения.

Для этого он решил использовать модную технологию NFT-токенов. То есть врач планировал передать покупателю не сам снимок, а цифровое право на его владение. В описании "товара" продавец заявил, что является "создателем и владельцем" рентгеновского снимка. Несмотря на то что цена за рентгеновский снимок составляла 2,5 тысячи евро, хирург заявил, что его не интересуют деньги, а свой поступок объяснил некими "образовательными целями".

Фото: EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO
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Однако невольно "позировавшую" для "арт-объекта" француженку объяснения врача не устроили. Она наняла адвоката, считая, что "хирург не отдавал себе отчет в неэтичности и противозаконности своего поступка". Потерпевшая планирует довести дело до суда, обвиняя Масмеджана в разглашении медицинской тайны. Поддержку она нашла и со стороны руководства больницы Помпиду в Париже, где работает врач.

В госпитале заявляют, что продавец рентгеновского снимка "не удосужился спросить разрешения ни у пациентки, ни у начальства, чем нарушил нормы профессиональной практики". После скандала Масмеджан удалил свое объявление, признав, что его публикация без разрешения пациентки была ошибкой. Он даже попытался объясниться с женщиной. Однако, по словам ее адвоката, хирург "не проявил ни малейшего раскаяния и не принес извинения жертве теракта", которая не только получила ранения во время нападения, но и лишилась друга, погибшего от рук террористов.

В мире Европа Франция

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