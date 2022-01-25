Врач объяснил, почему больной не ощущает поражение легких при COVID-19

Практика госпитализаций показывает, что заразившиеся коронавирусной инфекцией не сразу узнают о поражении легких. Порой только с помощью КТ выясняется, что поражение составило 5, 15, а то и 45 процентов легких, при этом человек не ощущал изменений и из-за этого не обращался к врачу.

Как пояснил врач-пульмонолог Сергей Пурясев в интервью радио Sputnik, незаметность поражения связана прежде всего с работой компенсаторных систем организма.

По словам специалиста, в обычном режиме жизни человек использует лишь 30 процентов возможностей легких, остальные 70 процентов не задействованы. Поэтому при поражении легочной ткани он может не заметить, что нагрузка на легкие возросла. К тому же организм подключает компенсаторные механизмы, которые обычно скрыты.

Но если человек внимательно относится к сигналам своего организма, то он все же ощутит первые симптомы поражения: легкую одышку, странный кашель.

Особая группа риска - курильщики. "Если человек курит, то у него всегда в той или иной степени кашель присутствует. На фоне своей вредной привычки он может не заметить, что характер и частота кашля изменились", - отметил Сергей Пурясев.

Эксперт напомнил, что снизить развитие тяжелых осложнений COVID-19 можно с помощью прививки.