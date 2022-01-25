Новости

СМИ: Северная Корея осуществила два ракетных пуска 08:14
В ДНР заявили, что Киев перебросил в Донбасс танки и РСЗО 07:50
Байден помирился с журналистом, которого обидел 07:37
Представитель Госдепа: США не пойдут на уступки в вопросах безопасности 07:23
Врач объяснил, почему больной не ощущает поражение легких при COVID-19 06:46
В Гаити более 50 человек пострадали в результате землетрясения 06:22
НАСА: Телескоп "Джеймс Уэбб" выведен на рабочую орбиту 05:35
На Камчатке треть чиновников переведут на дистант из-за COVID-19 05:26
Ученые: Камчатские вулканы могут стать угрозой для авиации 04:36
На Колыме два человека погибли при обрушении шахты 04:31
Эксперт Роспотребнадзора: Доля детей среди заболевших COVID-19 достигла 15% 04:30
Неизвестные "заминировали" аэропорт и школы на Сахалине 04:25
На острове Беринга после пожара в котельной ввели режим ЧС 04:03
Байден оскорбил журналиста после вопроса об инфляции в США 03:57
Власти Греции объявили вторник выходным днем из-за снегопада 03:30
Грузовой корабль Dragon успешно приводнился в Атлантическом океане 03:08
В Камеруне 6 человек погибли в давке перед матчем Кубка африканских наций 02:44
Госдеп: США дадут письменный ответ по гарантиям безопасности на этой неделе 02:05
Защитник сборной Коморских островов совершил 4 сейва на Кубке Африки 01:26
Истребитель F-35 упал в море при посадке на авианосец ВМС США 01:22
Сердар Азмун заболел коронавирусом 00:05
Посол РФ назвал "несусветной ложью" сообщения об эвакуации дипломатов из США 24.01.2022
Военных из Джибути научат управлять роботом-сапером "Уран-6" 24.01.2022
Богослужение в Татьянин день в храме при МГУ пройдет без архиерея 24.01.2022
Захарова адресовала Le Figaro подборку фото со смеющимся Лавровым 24.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
25.01.2022 06:46
Рубрика: Общество

Врач объяснил, почему больной не ощущает поражение легких при COVID-19

Текст: Ольга Орлова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Практика госпитализаций показывает, что заразившиеся коронавирусной инфекцией не сразу узнают о поражении легких. Порой только с помощью КТ выясняется, что поражение составило 5, 15, а то и 45 процентов легких, при этом человек не ощущал изменений и из-за этого не обращался к врачу.

Фото: iStock
Назван способ выявить поражение легких при COVID-19 без симптомов

Как пояснил врач-пульмонолог Сергей Пурясев в интервью радио Sputnik, незаметность поражения связана прежде всего с работой компенсаторных систем организма.

По словам специалиста, в обычном режиме жизни человек использует лишь 30 процентов возможностей легких, остальные 70 процентов не задействованы. Поэтому при поражении легочной ткани он может не заметить, что нагрузка на легкие возросла. К тому же организм подключает компенсаторные механизмы, которые обычно скрыты.

Но если человек внимательно относится к сигналам своего организма, то он все же ощутит первые симптомы поражения: легкую одышку, странный кашель.

Особая группа риска - курильщики. "Если человек курит, то у него всегда в той или иной степени кашель присутствует. На фоне своей вредной привычки он может не заметить, что характер и частота кашля изменились", - отметил Сергей Пурясев.

Эксперт напомнил, что снизить развитие тяжелых осложнений COVID-19 можно с помощью прививки.

Наука Общество Здоровье Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Эксперт Роспотребнадзора: Доля детей среди заболевших COVID-19 достигла 15%
Госдеп: США дадут письменный ответ по гарантиям безопасности на этой неделе
Путин обсудил с президентом Кубы координацию действий на мировой арене
ЦБ приостановил покупку валюты по бюджетному правилу
Истребитель F-35 упал в море при посадке на авианосец ВМС США
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Уникальное российское судно станет ведущей в мире научной базой на полюсе