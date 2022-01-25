Врач пытался продать рентгеновский снимок пострадавшей в теракте

"Шок и удивление" пришлось пережить француженке, пострадавшей в 2015 году во время теракта в театре "Батаклан", когда она увидела в свободной продаже собственный рентгеновский снимок с попавшей в тело автоматной пулей.

В продажу медицинский документ поступил от хирурга Эммануэля Масмеджана, который тогда оперировал женщину, получившую ранение в ходе террористического нападения. Для этого он решил использовать модную технологию NFT-токенов. В описании "товара" продавец заявил что является "создателем и владельцем" рентгеновского снимка. Несмотря на то, что выставленная цена составляла 2,5 тысячи евро, врач заявлял, что его, мол, не интересуют деньги, а свой поступок он объяснял "образовательными целями".

Невольно "позировавшую" для "арт-объекта" француженку объяснения врача не устроили. Она наняла адвоката, считая, что "хирург не отдавал себе отчет в неэтичности и противозаконности своего поступка". Потерпевшая планирует довести дело до суда, обвиняя Масмеджана в разглашении медицинской тайны. Поддержку она нашла и со стороны руководства больницы Помпиду в Париже, где работает врач. В госпитале заявляют, что продавец рентгеновского снимка "не удосужился спросить разрешения ни у пациентки, ни у начальства, чем нарушил нормы профессиональной практики".

После скандала Масмеджан удалил свое объявление, признав, что его публикация без разрешения пациентки была ошибкой. Он даже попытался объясниться с женщиной. Однако, по словам ее адвоката, хирург "не проявил ни малейшего раскаяния и не принес извинения жертве теракта", которая не только получила ранения во время нападения, но и лишилась друга, погибшего от рук террористов.