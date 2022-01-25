За сутки в России госпитализировано 12 837 заболевших COVID-19

За последние сутки в России госпитализировано 12 837 заболевших COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Всего в России выявили 67 809 случаев заражения коронавирусом за сутки. Полностью выздоровели 26 404 человека.

Распределение по субъектам такое Москва - 18935

Санкт-Петербург - 9722

Московская область - 5769

Республика Саха (Якутия) - 1525

Самарская область - 1150

Ханты-Мансийский АО - 1102

Свердловская область - 1096

Пермский край - 1076

Ростовская область - 983

Архангельская область - 941

Краснодарский край - 935

Ставропольский край - 890

Воронежская область - 839

Ленинградская область - 809

Ямало-Ненецкий автономный округ - 711

Волгоградская область - 684

Нижегородская область - 641

Удмуртская Республика - 635

Челябинская область - 622

Омская область - 616

Калининградская область - 605

Оренбургская область - 587

Иркутская область - 574

Саратовская область - 525

Красноярский край - 522

Республика Бурятия - 503

Тюменская область - 496

Алтайский край - 475

Кировская область - 419

Тверская область - 402

Тульская область - 401

Астраханская область - 398

Ульяновская область - 393

Республика Башкортостан - 388

Орловская область - 388

Приморский край - 382

Вологодская область - 372

Республика Карелия - 371

Владимирская область - 370

Республика Татарстан - 348

Кемеровская область - 347

Рязанская область - 327

Хабаровский край - 320

Республика Крым - 311

Мурманская область - 311

Ярославская область - 307

Липецкая область - 306

Чувашская Республика - 297

Забайкальский край - 292

Республика Хакасия - 291

Республика Дагестан - 290

Брянская область - 280

Новгородская область - 279

Севастополь - 279

Республика Коми - 274

Новосибирская область - 261

Республика Тыва - 252

Белгородская область - 249

Тамбовская область - 243

Костромская область - 234

Чеченская Республика - 231

Калужская область - 227

Смоленская область - 216

Курская область - 216

Пензенская область - 215

Республика Калмыкия - 214

Республика Мордовия - 187

Республика Марий Эл - 185

Псковская область - 181

Томская область - 171

Ивановская область - 170

Кабардино-Балкарская Республика - 161

Амурская область - 152

Республика Ингушетия - 132

Республика Адыгея - 123

Камчатский край - 120

Курганская область - 117

Сахалинская область - 114

Карачаево-Черкесская Республика - 99

Республика Северная Осетия - Алания - 99

Магаданская область - 39

Республика Алтай - 36

Еврейская автономная область - 27

Ненецкий автономный округ - 17

Чукотский автономный округ - 10 Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 241 109 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 327 448 летальных исходов, выздоровели 10 071 740 человек.