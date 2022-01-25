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25.01.2022 11:42
Рубрика: Общество

За сутки в России госпитализировано 12 837 заболевших COVID-19

За последние сутки в России госпитализировано 12 837 заболевших COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Всего в России выявили 67 809 случаев заражения коронавирусом за сутки. Полностью выздоровели 26 404 человека.
Распределение по субъектам такое
  • Москва - 18935
  • Санкт-Петербург - 9722
  • Московская область - 5769
  • Республика Саха (Якутия) - 1525
  • Самарская область - 1150
  • Ханты-Мансийский АО - 1102
  • Свердловская область - 1096
  • Пермский край - 1076
  • Ростовская область - 983
  • Архангельская область - 941
  • Краснодарский край - 935
  • Ставропольский край - 890
  • Воронежская область - 839
  • Ленинградская область - 809
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 711
  • Волгоградская область - 684
  • Нижегородская область - 641
  • Удмуртская Республика - 635
  • Челябинская область - 622
  • Омская область - 616
  • Калининградская область - 605
  • Оренбургская область - 587
  • Иркутская область - 574
  • Саратовская область - 525
  • Красноярский край - 522
  • Республика Бурятия - 503
  • Тюменская область - 496
  • Алтайский край - 475
  • Кировская область - 419
  • Тверская область - 402
  • Тульская область - 401
  • Астраханская область - 398
  • Ульяновская область - 393
  • Республика Башкортостан - 388
  • Орловская область - 388
  • Приморский край - 382
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  • Белгородская область - 249
  • Тамбовская область - 243
  • Костромская область - 234
  • Чеченская Республика - 231
  • Калужская область - 227
  • Смоленская область - 216
  • Курская область - 216
  • Пензенская область - 215
  • Республика Калмыкия - 214
  • Республика Мордовия - 187
  • Республика Марий Эл - 185
  • Псковская область - 181
  • Томская область - 171
  • Ивановская область - 170
  • Кабардино-Балкарская Республика - 161
  • Амурская область - 152
  • Республика Ингушетия - 132
  • Республика Адыгея - 123
  • Камчатский край - 120
  • Курганская область - 117
  • Сахалинская область - 114
  • Карачаево-Черкесская Республика - 99
  • Республика Северная Осетия - Алания - 99
  • Магаданская область - 39
  • Республика Алтай - 36
  • Еврейская автономная область - 27
  • Ненецкий автономный округ - 17
  • Чукотский автономный округ - 10

Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 241 109 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 327 448 летальных исходов, выздоровели 10 071 740 человек.

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