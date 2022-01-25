За сутки в России госпитализировано 12 837 заболевших COVID-19

За последние сутки в России госпитализировано 12 837 заболевших COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Всего в России выявили 67 809 случаев заражения коронавирусом за сутки. Полностью выздоровели 26 404 человека.
Распределение по субъектам такое
- Москва - 18935
- Санкт-Петербург - 9722
- Московская область - 5769
- Республика Саха (Якутия) - 1525
- Самарская область - 1150
- Ханты-Мансийский АО - 1102
- Свердловская область - 1096
- Пермский край - 1076
- Ростовская область - 983
- Архангельская область - 941
- Краснодарский край - 935
- Ставропольский край - 890
- Воронежская область - 839
- Ленинградская область - 809
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 711
- Волгоградская область - 684
- Нижегородская область - 641
- Удмуртская Республика - 635
- Челябинская область - 622
- Омская область - 616
- Калининградская область - 605
- Оренбургская область - 587
- Иркутская область - 574
- Саратовская область - 525
- Красноярский край - 522
- Республика Бурятия - 503
- Тюменская область - 496
- Алтайский край - 475
- Кировская область - 419
- Тверская область - 402
- Тульская область - 401
- Астраханская область - 398
- Ульяновская область - 393
- Республика Башкортостан - 388
- Орловская область - 388
- Приморский край - 382
- Вологодская область - 372
- Республика Карелия - 371
- Владимирская область - 370
- Республика Татарстан - 348
- Кемеровская область - 347
- Рязанская область - 327
- Хабаровский край - 320
- Республика Крым - 311
- Мурманская область - 311
- Ярославская область - 307
- Липецкая область - 306
- Чувашская Республика - 297
- Забайкальский край - 292
- Республика Хакасия - 291
- Республика Дагестан - 290
- Брянская область - 280
- Новгородская область - 279
- Севастополь - 279
- Республика Коми - 274
- Новосибирская область - 261
- Республика Тыва - 252
- Белгородская область - 249
- Тамбовская область - 243
- Костромская область - 234
- Чеченская Республика - 231
- Калужская область - 227
- Смоленская область - 216
- Курская область - 216
- Пензенская область - 215
- Республика Калмыкия - 214
- Республика Мордовия - 187
- Республика Марий Эл - 185
- Псковская область - 181
- Томская область - 171
- Ивановская область - 170
- Кабардино-Балкарская Республика - 161
- Амурская область - 152
- Республика Ингушетия - 132
- Республика Адыгея - 123
- Камчатский край - 120
- Курганская область - 117
- Сахалинская область - 114
- Карачаево-Черкесская Республика - 99
- Республика Северная Осетия - Алания - 99
- Магаданская область - 39
- Республика Алтай - 36
- Еврейская автономная область - 27
- Ненецкий автономный округ - 17
- Чукотский автономный округ - 10
Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 241 109 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 327 448 летальных исходов, выздоровели 10 071 740 человек.