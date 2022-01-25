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25.01.2022 21:52
Рубрика: Власть

Захарова прокомментировала фото в The Times "простой украинки" с карабином

Текст: Мария Алешина
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала у себя в Facebook статью в The Times с громким названием "Это наш дом: простые украинцы берут в руки оружие" (скрин полосы прилагается). Британская газета опубликовала фотографии "простой гражданки Украины" с карабином Z15 наперевес, готовящейся на своей киевской кухне отражать российскую угрозу", иронично отмечает Захарова.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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Однако проверка фактов преподнесла сюрпризы: "Марьяна Жагло оказалась простой украинской женщиной из Сил тер. обороны Украины (это ребрендинг "тербатов"). А обмундирование, которое она раздобыла, британским. Очередная фейковая история про боевиков, из которых западная пропаганда делает антироссийских "борцов за свободу".

Дипломат отмечает, что The Times "повторила успех" другой британской газеты The Independent 1993 года. Тогда, "30 лет назад, пресса Туманного Альбиона представляла Бен Ладена антисоветским воином, который направляет войска по пути к миру" (архивная полоса с соответствующей подачей также представлена в посте официального представителя МИД). "Куда они пришли, мы помним", - признала Захарова.

"Казалось бы, недосягаемая по мировым меркам глубина пропаганды. Но The Times вызов приняла и рекорд побила", - заключила Мария Захарова.

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