Актер Джеймс Нортон представил в Москве фильм "Один на один"

Более того, актер приехал в Россию не один. Актриса Имоджен Путс знакома нам, например, по фильму "Отец" с Энтони Хопкинсом. Она там сыграла Лауру. Хорошенькая малышка держалась в тени Нортона, даже поначалу стеснялась выйти с ним позировать на дорожку. Однако среди присутствующих быстро разнеслась весть, что Имоджен - девушка Нортона. Вот это правильно - в Россию важно ездить со своей девушкой. И в фильме "Один на один", кстати, тоже кое-что рассказывается о девушках из России. Что - раскрывать не станем. А вот то, что кино очень уютное и комфортное, без рвущей душу жалости и слезовыжимания, тонкое, не эксплуатирующее ни одну из заявленных тем (усыновление, болезнь, отношения с детьми) - можно сказать. С этим фильмом можно отдохнуть душой, и зрителям не захочется уходить из зала, чтобы подольше остаться в просветленном состоянии. Прежде всего стоит порекомендовать смотреть фильм нашим кинематографистам, многие из которых снимают "доброе и светлое кино". Как учебник.
Картина "Один на один" рассказывает об отце и сыне. Отец (Джеймс Нортон) всего лишь мойщик окон, но кто сказал, что чувства простого человека отличаются от тех, кто в социальном ранге занимает ступеньку повыше. Герой Нортона неизлечимо болен, и в достаточно короткое время ему нужно найти новую семью для своего маленького сына Майкла. По сюжету лента напоминает наш фильм "Я буду рядом", снятый Павлом Руминовым в 2012 году, в котором матери-одиночке ( ее играет Мария Шалаева) поставили онкологический диагноз, и она ищет усыновителей для своей дочери. Но, конечно же, исполнение картин и режиссерское видение - разное. Две вариации на одну и ту же тему.
Фильм Уберто Пазолини смотрится очень актуально по временам нынешним, когда многие - увы - уходят из жизни, в связи с эпидемией коронавируса, и давайте будем называть вещи своими именами - многие дети, как и родители, остаются одни. Очень тонко и лирично лента настраивает на то, как можно подготовиться к самому худшему, сохраняя в себе самое лучшее. Обычно в кино говорить о таком не принято. Да и не только в кино. Фильм полон любви - к близким, к окружающему миру, к жизни в целом. При этом в нем показано, как работают социальные службы. Точнее как они могут работать, чтобы максимально помогать тем, кто в них нуждается. Конечно, наш широкий зритель, в большинстве своем, привык смотреть на то, как работают такие организации в таких картинах, как "Джокер". Но есть и другое кино. Что удивительно - на премьеру в "Художественный" светские знаменитости пришли в гораздо большем количестве, чем люди из мира кинематографа. На российских премьерах, с нашими звездами, наблюдается совсем другая ситуация. Обозреватель "РГ" присмотрелась - досидят ли светские персонажи на фильме до конца. Досмотрели. И это многое говорит и о картине, и о российском гостеприимстве. Зал реагировал - плакал, смеялся. В конце показа создателей наградили аплодисментами.