Актер Джеймс Нортон представил в Москве фильм "Один на один"

Редкая иностранная звезда доедет по нашим временам до России. За приезд Джеймса Нортона - более всего известного российской аудитории по сериалу "Война и мир" ВВС, где он сыграл Андрея Болконского, следует благодарить творческое объединение Arthouse и видеосервис Wink. Именно они покажут зрителям фильм режиссера Уберто Пазолини из программы Венецианского фестиваля "Горизонты", название которого на русский перевели как "Один на один". Можно представить, чего стоило организаторам сделать тур. Но фильм с 27 января уже можно смотреть в кинотеатрах, а потом и в Сети. Джеймс Нортон также представит ленту зрителям специальных показов в "Иллюзионе" и ГУМ Кинозале.

Более того, актер приехал в Россию не один. Актриса Имоджен Путс знакома нам, например, по фильму "Отец" с Энтони Хопкинсом. Она там сыграла Лауру. Хорошенькая малышка держалась в тени Нортона, даже поначалу стеснялась выйти с ним позировать на дорожку. Однако среди присутствующих быстро разнеслась весть, что Имоджен - девушка Нортона. Вот это правильно - в Россию важно ездить со своей девушкой. И в фильме "Один на один", кстати, тоже кое-что рассказывается о девушках из России. Что - раскрывать не станем. А вот то, что кино очень уютное и комфортное, без рвущей душу жалости и слезовыжимания, тонкое, не эксплуатирующее ни одну из заявленных тем (усыновление, болезнь, отношения с детьми) - можно сказать. С этим фильмом можно отдохнуть душой, и зрителям не захочется уходить из зала, чтобы подольше остаться в просветленном состоянии. Прежде всего стоит порекомендовать смотреть фильм нашим кинематографистам, многие из которых снимают "доброе и светлое кино". Как учебник.

Картина "Один на один" рассказывает об отце и сыне. Отец (Джеймс Нортон) всего лишь мойщик окон, но кто сказал, что чувства простого человека отличаются от тех, кто в социальном ранге занимает ступеньку повыше. Герой Нортона неизлечимо болен, и в достаточно короткое время ему нужно найти новую семью для своего маленького сына Майкла. По сюжету лента напоминает наш фильм "Я буду рядом", снятый Павлом Руминовым в 2012 году, в котором матери-одиночке ( ее играет Мария Шалаева) поставили онкологический диагноз, и она ищет усыновителей для своей дочери. Но, конечно же, исполнение картин и режиссерское видение - разное. Две вариации на одну и ту же тему.

Фильм Уберто Пазолини смотрится очень актуально по временам нынешним, когда многие - увы - уходят из жизни, в связи с эпидемией коронавируса, и давайте будем называть вещи своими именами - многие дети, как и родители, остаются одни. Очень тонко и лирично лента настраивает на то, как можно подготовиться к самому худшему, сохраняя в себе самое лучшее. Обычно в кино говорить о таком не принято. Да и не только в кино. Фильм полон любви - к близким, к окружающему миру, к жизни в целом. При этом в нем показано, как работают социальные службы. Точнее как они могут работать, чтобы максимально помогать тем, кто в них нуждается. Конечно, наш широкий зритель, в большинстве своем, привык смотреть на то, как работают такие организации в таких картинах, как "Джокер". Но есть и другое кино. Что удивительно - на премьеру в "Художественный" светские знаменитости пришли в гораздо большем количестве, чем люди из мира кинематографа. На российских премьерах, с нашими звездами, наблюдается совсем другая ситуация. Обозреватель "РГ" присмотрелась - досидят ли светские персонажи на фильме до конца. Досмотрели. И это многое говорит и о картине, и о российском гостеприимстве. Зал реагировал - плакал, смеялся. В конце показа создателей наградили аплодисментами.