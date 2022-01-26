Банки предложили накопительный счет как альтернативу вкладам

В копилке хранят деньги в основном малыши. Взрослые предпочитают копить деньги в банке. "РГ" выяснила, как сделать это выгоднее.

Один из вариантов собирать деньги на крупную покупку, на отпуск, на учебу - накопительный счет, в котором есть что-то от вклада, что-то - от текущего счета. Так, банки начисляют проценты на средства, которые лежат на накопительном счете. По текущему счету, который обычно открывается тем же владельцем банковских карт, проценты могут и совсем не начисляться. По накопительному счету проценты иногда даже превышают ставки по вкладам. Но чтобы их добиться, надо тщательно изучить условия начисления.

Чем отличается накопительный счет от текущего счета

С текущего счета можно рассчитываться за товары и услуги, а с накопительного счета обычно надо перевести деньги на текущий, чтобы это делать. "Иногда можно оплачивать с накопительного счета услуги ЖКХ онлайн", - поясняет главный экономист экономического управления ГУ Банка России по ЦФО Алексей Щукин.

Чем отличается накопительный счет от вклада

1. Срок. Вклад открывается на определенный срок. А накопительный счет - бессрочный. С депозитами бывает, что выбранный продукт выбывает из линейки банка и продлевают его на условиях вклада до востребования (это могут быть крошечные 0,01% или 0,1%). И чтобы не упустить свою выгоду, надо срочно решать, куда разместить накопления.

2. Снятие и проценты. С накопительного счета обычно можно снимать деньги без ограничений - это удобно. "Со вклада банк разрешает снимать проценты или часть суммы, только если это предусмотрено договором. Если же забрать всю сумму сразу, то вклад будет закрыт", - поясняет Щукин. В таком случае чаще всего вкладчик получит только ту сумму, которую внес изначально. Хорошие проценты по накопительным счетам получить не очень просто. Некоторые банки начисляют проценты по накопительным счетам в зависимости от самых разных параметров: сколько потратил клиент в текущем месяце, какой размер его счета, пользуется ли он другими продуктами этого банка. Банки могут начислять обещанный процент только на минимальную сумму, которая была на счете в течение месяца. Бывает начисление и на среднемесячный остаток, и на остаток на начало дня или на конец. Эти условия надо узнать заранее.

3. Пополнение. "Возможность пополнения накопительного счета на любые суммы в пределах установленного банком максимального остатка - еще одна его особенность", - отмечает Щукин. Некоторые банки устанавливают порог для размера накопительного счета, после которого начинают начислять по накопительному счету проценты, как по счету до востребования, или снижать процент.

По вкладам банки обычно устанавливают минимальную первоначальную сумму, минимальный размер дополнительного взноса, они могут быть как демократичными, так и весьма весомыми.

4. Изменение ставки. Главный сюрприз - по накопительному счету банк может изменить ставку. Как повысить, так и уменьшить - в зависимости от ситуации на финансовом рынке и в экономике. Конечно, предварительно сообщив об этом клиенту. Способ этого уведомления указан в договоре.

А по вкладу ставка устанавливается на весь срок договора. Иногда она может быть плавающей - в начале срока больше, в конце - меньше.

Как открыть накопительный счет

В отделение банка приходить необязательно. Если вы уже были клиентом банка, удобно открыть накопительный счет онлайн.

В новых банках можно поискать предложения через маркетплейс - онлайн-платформы, внесенные в реестр Банка России, где есть возможность сравнить условия разных банков, выбрать привлекательное предложение и заключить договор.