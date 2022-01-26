Базовые ЕГЭ по математике и русскому: Как помочь ребенку подготовиться

У выпускников - последняя неделя, чтобы определиться, какие ЕГЭ сдавать в этом году. Большинство выберут три или четыре экзамена. Но в любом случае русский и математику придется сдавать абсолютно всем школьникам.

Сдать экзамен не так уж сложно, если с умом к нему подготовиться. Фото: Олеся Курпяева

Сложность в том, что в этом году на ЕГЭ придут ученики, которые вообще не имеют опыта сдачи экзаменов. ОГЭ они из-за пандемии не сдавали. Более того, есть классы, которые пока еще не написали даже итоговое сочинение, так как были в декабре на дистанционке. Так чем и как помочь детям и внукам?

Математика: учимся читать графики

Главная новость ЕГЭ-2022: вернулась базовая математика. Ее будут сдавать все выпускники, которые не выбрали профильный экзамен по математике. И не важно, пойдут они потом в гуманитарные вузы или вообще не будут поступать в университеты.

В ЕГЭ по базовой математике - 21 задание. Это немного. За каждое можно получить 1 балл. По опыту прошлых лет для "тройки" достаточно набрать 7-8 баллов.

Что нового в базовой математике? Добавлены два новых задания на геометрию и математические модели, а одно как самостоятельное исключено, оно вошло в другую задачу.

Ваш ребенок по математике - ни в зуб ногой, а время поджимает? Репетитор, конечно, выручит. Но кое-что можно попробовать сделать и самим. Первым делом повторяем таблицу умножения, проценты, доли и тщательно прорабатываем с 1-го по 8-е задание. В одном из них придется прочитать и понять график или диаграмму. С этим у школьников большие сложности.

Многие школьники даже не знают, что на ЕГЭ формулы и схемы решения им выдаются вместе с заданиями

Как помочь? Элементарно! Вот, к примеру, так: открывайте с любого гаджета на главной странице "Яндекса" раздел "Коронавирус: статистика" и разбирайте хоть каждый день вместе с ребенком все, что видите. Там и графики, и инфографика, и диаграммы, и таблицы. Изучайте, анализируйте и проговаривайте, что поняли, - и задание номер 4 из базовой математики ребенок осилит. Там, конечно, коронавируса может и не быть, но будет температура воздуха, длина рек, количество населения и все в таком роде.

Еще одна важная вещь: в каждом бланке заданий базовой математики будут справочные материалы: таблица квадратов целых чисел, свойства корня, формулы площади фигур, азы тригонометрии и даже теорема Пифагора. Все то, что в прежние годы мы знали наизусть. Не ленитесь, изучите с ребенком все эти "подсказочные" материалы. Как ни удивительно, многие школьники даже не знают, что формулы и схемы решения им выдаются вместе с заданиями.

Русский язык: берем словарь паронимов и орфоэпический словарь

На ЕГЭ по русскому языку в этом году будет 27 заданий. Изменения в них есть, но все они сводятся к одному: выпускники должны уметь понимать текст и анализировать прочитанное. Самое сложное и "дорогое" в смысле баллов для школьников - сочинение, это последнее задание, номер 27. Довольно ценное и задание номер 8, где придется анализировать текст. Но будут на экзамене вопросы и попроще. И к ним, как и к базовой математике, тоже есть подсказки. Это словарь паронимов и орфоэпический словник, разработанный ФИПИ.

Паронимы, кто забыл, - это слова, сходные по звучанию, но с разным лексическим значением. В ЕГЭ по русскому есть такие задания, где надо понять значение слова и найти ошибки. Например, задание номер 5. Дается предложение: "Памятливые места нашего города привлекают туристов, так как являются частью истории нашей страны". Надо найти ошибку и подобрать пароним. Пара "памятливый - памятный" есть в словаре паронимов.

Теперь беремся за орфоэпический словарь. Ответы на задание номер 4 из ЕГЭ по русскому языку ищем там. Заодно повторяем числительные - больное место учеников. Да и не только их. Что можем посоветовать? Выучите вместе с ребенком эти слова. Поверьте, может очень пригодиться.

- Полтораста - полутораста

- Полтора - полутора

- Двумстам - тремстам - пятистам - семистам

- Двумястами - тремястами - восемьюстами

- Семеро - восьмеро - девятеро - десятеро

- Семисот пятидесяти шести

Шпаргалка к сочинению

1. Начинаем, например, так: "Попытаюсь дать свое определение этим понятиям..."

2. Основная часть. Тут пишем: "Давайте вспомним произведения художественной литературы, где раскрывается тема..."

3. Главная мысль: "Конечно, каждый человек по-разному ответит на этот вопрос. По-моему, ..."

4. Приводим ваши аргументы: "Тема (...) раскрывается в произведении (автор, название)..."

5. Промежуточный вывод и заключение: "Таким образом, автор хочет донести до нас мысль о...", "Итак, мы приходим к выводу: ..."

Кстати

Если эти задания под силу вашему ребенку, базовую математику он сдаст:

1. Бегун пробежал 350 метров за 36 секунд. Найдите среднюю скорость бегуна на дистанции. Ответ дайте в километрах в час.

2. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями:

- Площадь балкона в жилом доме

- Площадь тарелки

- Площадь Ладожского озера

- Площадь одной стороны монеты

300 кв. мм; 600 кв. см; 3 кв. м; 17,6 тыс. кв. км

3. Одна восьмая всех отдыхающих в пансионате - дети. Какой процент всех отдыхающих составляют дети?

4. Фирма приобрела стеллаж, стол, проектор и ксерокс. Известно, что стеллаж дороже стола, а ксерокс дешевле стола и дешевле проектора. Выберите утверждения, которые верны при указанных условиях:

- Стол дешевле ксерокса

- Стеллаж дороже ксерокса

- Ксерокс - самая дешевая из покупок

- Стеллаж и ксерокс стоят одинаково.

Компетентно

Кирилл Семенов, директор школы им. А.Н. Колмогорова, (СУНЦа МГУ):

- В ЕГЭ по базовой математике есть справочные материалы, которыми можно и нужно пользоваться. Самый сложный раздел математики для школьников обычно геометрия. Но ЕГЭ по базовой математике составлен таким образом, что даже если вы совсем в ней ничего не понимаете, но знаете алгебру, экзамен сдадите. На YouTube есть много хороших обучающих роликов по математике - открывайте и смотрите. В интернете можно найти и скачать любые книги и учебники по подготовке к экзамену.

Галина Черных, учитель литературы высшей категории, Почетный работник общего образования, школа N 1535, Москва:

- Родителям и ученикам для начала надо успокоиться и понять, что любой экзамен - это испытание, а не приговор. Всем известно, что незнакомое всегда пугает нас, значит, пришло время познакомиться с трудностями. Для этого посмотрите на сайте ФИПИ демоверсии ЕГЭ 2022 г. или купите в книжном магазине сборник с вариантами заданий ЕГЭ. Самое важное - нормальная психологическая обстановка в семье. Родители должны взять себя в руки. ЕГЭ не преследует цель завалить ученика, наоборот.