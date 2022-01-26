ЦБ заявил, что последствия пандемии скажутся на управлении персоналом

Долгосрочные последствия пандемии COVID-19 заметнее всего скажутся на сфере управления персоналом. Такой вывод делает Банк России на основе опроса, проведенного в мае-июне прошлого года среди промышленных предприятий.

Так, почти половина опрошенных предприятий (48%) планирует усилить акцент на защите здоровья и безопасности своих сотрудников. При этом 28% респондентов заявили, что намерены провести оптимизацию должностных обязанностей с целью сокращения числа сотрудников. Уточняется, что это стало следствием высокой интенсивности набора персонала в условиях кадрового дефицита в течение двух предыдущих лет. "Прошедшая в период пандемии автоматизация отдельных рабочих процессов и передача непрофильных задач на аутсорсинг также будут способствовать сокращению численности сотрудников организации", - говорится в аналитической записке регулятора. Тогда как для удержания действующих работников 27% предприятий планируют увеличить фонд оплаты труда, а 18% - повысить уровень квалификации своих сотрудников.

В ЦБ подчеркивают, что в новой реальности компании будут стремиться к бизнес-модели, направленной на снижение рисков, не только в области обеспечения безопасности сотрудников, но и в с сфере обеспечения финансовой устойчивости предприятия и повышения надежности цепочек поставок. Соответствующие этим приоритетам изменения потребуют дополнительных издержек и могут выступать в качестве проинфляционных факторов, заключили в Банке России.