Цена нефти Brent поднялась выше 90 долларов за баррель впервые с 2014 года

Впервые с 13 октября 2014 года стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 90 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Стоимость нефти выросла на 2,2%, достигнув вечером в среду, 26 января, отметки в 90,15 долларов за баррель.

В понедельник ту же отметку в 90 долларов за баррель впервые с 2014 года превысила российская нефть марки Urals. Аналитики в тот момент отмечали, что большинство факторов подорожания российской нефти в Европе связано с политикой, но основная причина все же имеет исключительно экономический характер. Она заключается в европейском энергетическом кризисе. Дело в том, что при сильно подорожавших ценах на газ часть потребителей перешла на использование мазута в качестве печного топлива. А он производится на европейских нефтеперерабатывающих заводах именно из нефти марки Urals.

При этом, по мнению экспертов, нефть сорта Brent дорожает на фоне публикации данных о динамике запасов энергоресурсов в США.