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26.01.2022 15:23
Рубрика: Общество

В Мексике обнаружена скульптура человека-койота

Текст: Денис Передельский
Фото: INAH Фото: INAH
Фото: INAH

Археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) Мексики при проведении изыскательских работ в Мичоакане обнаружили весьма ценную скульптуру тараскской культуры, изображающую мифического человека-койота.

Фото: Пресс-служба Института археологии РАН
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Краткий отчет об открытии приведен на сайте INAH. Примечательно то, что скульптура открыта повторно. Сообщается, что впервые человек-койот был обнаружен почти 30 лет назад во время дренажных работ в древнем городе Такамбаро.

Он был найден в районе Льянос-де-Каникуаро, муниципалитет Такамбаро-де-Кодаллос. В древности там располагался еще один крупный город тараскской цивилизации - Цинцунцан, что в переводе с языка коренного народа означает "место колибри".

По каким-то причинам ценная скульптура практически сразу после обнаружения оказалась в частной коллекции. Много лет у ученых не было возможности ее изучить. И только сейчас сотрудники INAH сумели вернуть артефакт государству в соответствии с местным законом о памятниках. Соответственно, впервые представлено описание этой находки: скульптура изображает человека-койота, сидящего на троне из базальта высотой 1,08 метра и шириной 45 сантиметров.

По словам археолога Хосе Луиса Пунцо, чуть более десятка скульптур койотов и людей-койотов ранее были найдены в древних городах Цинцунцане и Ихуацио. Они очень похожи по своей форме на фигуру из Такамбаро, но меньшего размера - порядка 40-50 сантиметров.

"Мы знаем, что последними правителями Цинцунцана были так называемые Уакусеки из рода орла, - говорит Хосе Луис Пунцо. - Рядом с ним находился еще один большой город на озере Пацкуаро - Ихуацио, что означает "место койотов". Там и было расположено большинство таких скульптур. Одна из гипотез заключается в том, что скульптуры человека-койота могут представлять династию, правившую этим местом еще до того, как была написана история Уакусеки".

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

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