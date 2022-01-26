Чернышенко проверил готовность колл-центров службы 122 к пиковым нагрузкам

За неделю колл-центры единой службы 122 приняли более 3,5 млн звонков. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время визита в один из контакт-центров ПАО "Ростелеком".

По словам вице-премьера, работа центров службы 122 отлажена в большинстве регионов страны. "Они готовы при необходимости троекратно увеличить количество операторов по федеральным нормативам. К этой работе уже привлекаются студенты-медики, волонтеры, рассматривается также возможность привлечения сотрудников региональных МФЦ", - отметил Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что регионы получили субсидии на дооснащение центров на сумму 700 млн рублей. Сейчас в стране работают более тысячи колл-центров, где одномоментно работают более четырех тысяч операторов.

Более чем в 70 регионах среднее время ожидания ответа оператора службы 122 составляет до минуты. С субъектами, где жителям приходится ожидать ответа до 5 минут и более, проводится работа, они находятся на контроле, подчеркнул Чернышенко.

По его словам, в 60 регионах внедрены элементы искусственного интеллекта - голосовые виртуальные онлайн-консультанты, чат-боты или интерактивное голосовое меню. Кроме того, прорабатывается возможность организации обратного звонка оператора - в случае недозвона система будет сама находить такие вызовы и добавлять их в базу операторов для последующего обзвона.

Напомним, единая служба 122 была создана во всех регионах по поручению Президента Владимира Путина в ноябре 2020 года.