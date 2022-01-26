CNN: США могут направить ответ по гарантиям безопасности в среду

Вашингтон уже в среду может направить письменный ответ на предложения РФ по гарантиям безопасности. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников.

"Администрация Байдена намерена направить России письменный ответ на публично обнародованные обеспокоенности Москвы, а также предложения США о дальнейших действиях уже в среду", - передает телеканал.

Сообщается, что Вашингтон обозначит области, в которых США намерены работать с Россией, среди которых контроль над вооружениями, повышение прозрачности, снижение рисков и размещение ракетных систем. Ответ будет содержать более подробные детали, чем те, что американская администрация обнародовала ранее.