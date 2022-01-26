CNN: США ведут переговоры об отправке военных в Восточную Европу

США и союзники обсуждают отправку дополнительных сил на восточный фланг НАТО до "потенциальной" эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.

"США и группа союзников ведут переговоры о дополнительном размещении тысяч военнослужащих в странах НАТО в Восточной Европе до любого потенциального вторжения России на Украину, чтобы показать поддержку перед лицом продолжающейся агрессии Москвы", - передает телеканал.

Сообщается также, что несколько стран рассматривают возможность размещения дополнительных сил, среди них Румыния, Болгария и Венгрия. Однако пока никакого решения принято не было. Не все члены НАТО готовы к подобным действиям, поэтому США ведут переговоры об отправке дополнительных сил "на двусторонней основе".

Напомним, в последнее время Украина и некоторые западные страны все вообще заявляют о якобы готовящемся вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно называл подобные заявления пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.