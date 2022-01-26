Депутат предложила создать в школах "ящики доверия" для борьбы с буллингом

В школах необходимо создать специальные "ящики доверия", с помощью которых дети смогут анонимно получать психологическую помощь у профессионалов. С таким предложением выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Обращение на эту тему она отправила министру просвещения РФ Сергею Кравцову. Такой проект, по ее словам, предложили школьники из Челябинской области. В "ящик доверия" дети, согласно предложению, будут класть записки на тему своих переживаний, а школьный психолог будет ежедневно проверять их содержимое и отвечать.

Кроме того, можно еще устраивать разбор анонимных вопросов на общих встречах детей с психологом, предлагает депутат. По мнению Лантратовой, такой формат взаимодействия школьников с психологами поможет защитить их от травли и насмешек - так называемого буллинга.