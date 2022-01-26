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Рубрика: Происшествия

Для беженцев в России разработают новые правила

Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 18(8666)
В российском законодательстве предложено прописать новый раздел - "политическое убежище" и новую процедуру принятия беженцев - "временная защита". Они понадобятся для юридической и фактической защиты иностранцев, в основном из соседних государств, экстренно в силу разных причин покидающих свои страны. По сложившейся уже практике, бегут наши соседи обычно в Россию. В связи с этим в МВД России намерены упростить процедуру принятия беженцев, сократив ее с двух до одного этапа.

О разработке законопроекта "О предоставлении убежища на территории РФ" сообщили накануне в МВД. Документ из 29 статей призван заменить действующий Федеральный закон "О беженцах", принятый в 1993 году и содержащий лишь 19 статей. При этом определение, кого считать беженцем, не поменяется. К ним причисляют иностранцев, опасающихся преследований в своей стране "по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений".

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А вот процедуры принятия и оформления беженцев в России во многом поменяются. Так, в проекте МВД выделены два новых типа защиты. В статье 7 речь идет о "политическом убежище". Его предложено предоставлять иностранцам, опасающимся преследований в своей стране "за общественно-политическую деятельность и убеждения", с оговоркой, что они не противоречат Конституции РФ и нормам международного права.

А статьей 8 вводится новый вид убежища "временная защита". Его смогут получить иностранцы, прибывшие в Россию экстренно и в массовом порядке. Из-за потрясений или беспорядков в их стране. В пояснительной записке говорится, что норма вводится, "учитывая накопленный опыт приема граждан Украины, массово прибывавших на территорию РФ в 2014 году".

Временное же убежище будут давать иностранцам по гуманным соображениям, а также, если на родине они рискуют стать жертвами пыток, жестокого обращения или даже лишиться жизни. Срок действия временного убежища составит 1 год. Его можно будет продлевать, но не более двух раз подряд. А при подаче документов на российское гражданство - не более чем на 5 лет с даты предоставления временного убежища.

Предусмотрен ряд преференций для получивших убежище - медпомощь, устройство детей и другие

Статус беженца будет предоставляться находящимся в России иностранным гражданам (или лицам без гражданства), которые могут стать жертвами преследований. Этот статус будет сохраняться, пока остается угроза такого преследования.

Законопроект МВД, как подчеркивается в пояснительной записке, "значительно упрощает порядок предоставления убежища". Так, по действующему закону соискатель должен обратиться в консульское учреждение, погранпункт ФСБ или в МВД с предварительным ходатайством (о признании беженцем), получить (в срок от пяти рабочих дней до месяца) свидетельство о его рассмотрении и дожидаться решения по существу. Последняя процедура, в свою очередь, может занимать до трех месяцев. В законопроекте же соискателю предлагается подать лишь одно заявление, которое будет рассмотрено в течение двух месяцев. "Предусмотрен ряд преференций для получивших убежище. Например, оказание содействия в медпомощи, в устройстве детей в образовательные организации, а также предоставлена возможность проживания в центрах временного размещения, питание и коммунальные услуги в которых оплачиваются для неработающих лиц за счет средств государства", - уточнили в МВД России.

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