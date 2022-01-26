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26.01.2022 16:58
Рубрика: Общество

В Израиле на алтаре Иисуса Навина нашли древний амулет

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Израильские археологи совершили неожиданное открытие, изучая грунт, извлеченный при раскопках алтаря Иисуса Навина еще в период с 1982 по 1988 годы. Они обнаружили древний еврейский амулет.

Фото: iStock
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Как сообщает The Jerusalem Post, библейский алтарь Иисуса Навина был обнаружен на горе Гевал в Самарии археологической командой во главе с профессором Адамом Зерталом еще в 1980-х. Этот ученый умер в 2015 году, и вот спустя несколько лет его коллеги совершили новое открытие.

Еще в 1980-е годы большой объем грунта, извлеченного в ходе раскопок, был передан на хранение в "безопасное место". Археологи до сих пор по крупинкам перебирают его. Эта кропотливая работа принесла результат: исследователи обнаружили древний еврейский амулет.

Сообщается, что артефакт украшен текстом и знаком, напоминающим цветок лотоса. Расшифровать надпись и установить предназначение загадочного символа ученым пока не удалось. Тем не менее, они уже называют найденный предмет "еще одним доказательством глубокой и неразрывной связи между еврейским народом и Самарией - "сердцем земли Израиля".

По словам исследователя Цви Кенигсберга, который помогал Зерталю в раскопках алтаря Иисуса Навина с 1982 по 1988 годы, найденный амулет, вероятно, что-то содержал внутри себя. Раскрыть тайны артефакта поможет дальнейшее исследование. "Мы нашли лабораторию в Праге, которая делает сложные фотографии, - говорит ученый. - Эти снимки позволяют строить трехмерные модели для объектов такого размера".

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

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