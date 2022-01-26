Джабаров: Санкции против главы государства - это санкции против всего народа

Намерение ввести санкции против главы государства означает введение санкций против всей страны, целого народа - это недопустимо. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя заявление американского лидера Джо Байдена о том, что в случае эскалации вокруг Украины он не исключает введения санкций против президента России.

При этом сенатор напомнил, что президент США уже не раз давал ошибочные ответы на вопросы. "Вспомним тот печально известный вопрос, который потряс всех в отношении Путина, когда он давал ему оценку", - отметил Джабаров в беседе с RT, напомнив, что после этого Байден извинился.

Однако если это не ошибка и Байден действительно попытается ввести санкции против российского лидера, он получит в ответ "еще более жесткие санкции", подчеркнул Джабаров.

Ранее комментируя заявление американского президента, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон просто хочет подконтрольного им президента России, и для этого он использует все средства - провокации, санкции, информационные атаки.