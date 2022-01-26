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26.01.2022 10:12
Рубрика: Власть

Джабаров: Санкции против главы государства - это санкции против всего народа

Намерение ввести санкции против главы государства означает введение санкций против всей страны, целого народа - это недопустимо. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя заявление американского лидера Джо Байдена о том, что в случае эскалации вокруг Украины он не исключает введения санкций против президента России.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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При этом сенатор напомнил, что президент США уже не раз давал ошибочные ответы на вопросы. "Вспомним тот печально известный вопрос, который потряс всех в отношении Путина, когда он давал ему оценку", - отметил Джабаров в беседе с RT, напомнив, что после этого Байден извинился.

Однако если это не ошибка и Байден действительно попытается ввести санкции против российского лидера, он получит в ответ "еще более жесткие санкции", подчеркнул Джабаров.

Ранее комментируя заявление американского президента, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон просто хочет подконтрольного им президента России, и для этого он использует все средства - провокации, санкции, информационные атаки.

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