"Единая Россия" попросила руководство РФ оказать ЛНР и ДНР помощь военной продукцией

"Единая Россия" инициировала обращение к руководству России с просьбой начать поставки военной продукции Луганской и Донецкой народным республикам. Об этом сообщил лидер фракции парламентского большинства Владимир Васильев.

По его словам, "ЕР" просит поставить на территорию республик военную продукцию, необходимую для сдерживания агрессии и защиты граждан. Необходимо предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, отметил Васильев, слова которого приводит пресс-служба партии.

"Нас беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР, - заявил он. - В Совете Думы, во фракции, в партии мы консультировались по этому вопросу и пришли к пониманию, что не можем бросить людей на произвол киевского режима".

По его словам, в России долго ждали, что в Вашингтоне восторжествует разум, но этого не произошло. На Западе продолжаются угрозы введений новых санкций, а также сообщается о поставках вооружения в зону конфликта.

"Сценарий, который демонстрирует коллективный Запад на Украине, напоминает возврат к нацизму и бандеровщине, - подчеркнул он. - Мы не можем с этим мириться".

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что считает необходимым поставить отдельные виды вооружений ДНР и ЛНР на фоне поставок оружия на Украину странами НАТО и работы инструкторов альянса в этой стране. По его словам, "Единая Россия" с огромной тревогой относится к накачиванию Украины западным летальным оружием, причем это делают практически все ведущие страны НАТО в очень больших масштабах.