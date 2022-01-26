Новости

Обязательная маркировка безалкогольного пива может начаться с декабря 2022 года 00:27
Эксперимент по маркировке икры может начаться уже 1 апреля 00:06
Во Франции за сутки ковидом заразились более полумиллиона человек 25.01.2022
Суд арестовал адвоката Дареджан Квеидзе, обвиняемую в мошенничестве 25.01.2022
Минцифры: Данные пользователей "Госуслуги СТОП Коронавирус" - в безопасности 25.01.2022
Байден допустил отправку войск США в Европу в ближайшее время 25.01.2022
МВФ: Конфликт вокруг Украины чреват ростом мировых цен на энергоносители 25.01.2022
Сборная России разгромила Хорватию на Евро-2022 по мини-футболу 25.01.2022
Жителя Смоленска задержали при попытке дать взятку таможеннику 25.01.2022
Захарова прокомментировала фото в The Times "простой украинки" с карабином 25.01.2022
Гинцбург: Около 10 млн подростков желательно привить от ковида за полгода 25.01.2022
Почти 555 тыс. человек в Вооруженных силах РФ прошли ревакцинацию 25.01.2022
Гинцбург: Назальная вакцина обезопасит от "омикрона" 25.01.2022
Вашингтон: У Байдена нет намерений и желания отправлять войска на Украину 25.01.2022
Минсельхоз не нашел предпосылок для существенного роста цен на хлеб 25.01.2022
Президента Хорватии внесли в скандальную украинскую базу "Миротворца" 25.01.2022
Столтенберг: НАТО не будет направлять войска на Украину 25.01.2022
Ученые нашли у полных людей гены удачи 25.01.2022
В Подмосковье поступила вакцина "Спутник М" для подростков 25.01.2022
В Петербурге ввели коронавирусные ограничения для детей 25.01.2022
Сборная Канады по хоккею назвала состав на Олимпиаду 25.01.2022
МВД предложило размещать беженцев в центрах временного содержания 25.01.2022
Игорь Верник прокомментировал сообщения о том, что он заразился COVID 25.01.2022
В ближайшие часы Москву завалит снегом 25.01.2022
Дочь Анастасии Заворотнюк опровергла слухи о потере ее матерью речи 25.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
26.01.2022 00:06
Рубрика: Экономика

Эксперимент по маркировке икры может начаться уже 1 апреля

Текст: Татьяна Карабут
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Минпромторг предлагает с 1 апреля 2022 года по 28 февраля 2023 года провести эксперимент по маркировке пищевой рыбной продукции (за исключением живой, свежей рыбы и живых, свежих водных беспозвоночных), упакованной в потребительскую упаковку. Соответствующий проект постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Фото: Макс Ветров / РИА Новости
Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке вина

В перечне товаров, которые предлагается маркировать, - консервированная рыба, пресервы, икра и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы; готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные; рыба соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения, а также другая рыбная продукция.

Введение обязательной маркировки рыбных консервов еще в ноябре прошлого года поддержал Россельхознадзор. Ведомство выявляет большой процент фальсификации на этом рынке, заявил глава ведомства Сергей Данкверт. Например, вместо указанной на этикетке сайры, в консервы добавляют более дешевую сельдь иваси. Икру иностранного производства могут выдавать за продукцию российских заводов, рассказал Данкверт. По его мнению, маркировка может стать эффективным инструментом в борьбе с фальсификатом.

Цифровая маркировка позволяет отследить "жизненный путь" товара. С ее помощью государство борется с нелегальной продукцией. Сейчас уже маркируется молочная продукция, табак, лекарства, шубы и другие товары. Правительство намерено постепенно расширять перечень маркируемой продукции.

Экономика Товары и цены

Главное сегодня

Вашингтон: У Байдена нет намерений и желания отправлять войска на Украину
Столтенберг: НАТО не будет направлять войска на Украину
В Петербурге ввели коронавирусные ограничения для детей
Президент Хорватии пообещал отозвать военных из НАТО в случае конфликта на Украине
В среду вступает в силу постановление о сокращении карантина с 14 до 7 дней
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Юрист рассказала, за какие вещи на балконе можно получить штраф