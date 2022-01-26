Эксперимент по маркировке икры может начаться уже 1 апреля

Минпромторг предлагает с 1 апреля 2022 года по 28 февраля 2023 года провести эксперимент по маркировке пищевой рыбной продукции (за исключением живой, свежей рыбы и живых, свежих водных беспозвоночных), упакованной в потребительскую упаковку. Соответствующий проект постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В перечне товаров, которые предлагается маркировать, - консервированная рыба, пресервы, икра и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы; готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные; рыба соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения, а также другая рыбная продукция.

Введение обязательной маркировки рыбных консервов еще в ноябре прошлого года поддержал Россельхознадзор. Ведомство выявляет большой процент фальсификации на этом рынке, заявил глава ведомства Сергей Данкверт. Например, вместо указанной на этикетке сайры, в консервы добавляют более дешевую сельдь иваси. Икру иностранного производства могут выдавать за продукцию российских заводов, рассказал Данкверт. По его мнению, маркировка может стать эффективным инструментом в борьбе с фальсификатом.

Цифровая маркировка позволяет отследить "жизненный путь" товара. С ее помощью государство борется с нелегальной продукцией. Сейчас уже маркируется молочная продукция, табак, лекарства, шубы и другие товары. Правительство намерено постепенно расширять перечень маркируемой продукции.