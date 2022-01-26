Эксперт рассказала, как выгодно погасить ипотеку досрочно

Ипотека - кредитный продукт, требующий чрезвычайной ответственности. Многие стремятся погасить такой долг досрочно не только потому, что хотят владеть своим жильем и снять обременение, но и чтобы избавиться от психологического давления. О том, как правильно это сделать, рассказала "Российской газете" эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

Погасить частями

Досрочно ипотеку можно гасить частями или полностью. Досрочное частичное погашение ипотеки позволяет уменьшить размер основного долга, а вместе с ним и общую переплату по процентам. Для оформления частичного погашения долга необходимо заполнить заявление в банке при внесении денег, в котором в том числе указать сумму к погашению, отмечает Дайнеко. Если просто положить деньги на счет, то они продолжат списываться по графику текущих платежей. Часто такое заявление можно оформить удаленно через приложение или интернет-банк.

При частичном досрочном погашении можно либо уменьшить размер ежемесячного платежа, либо сократить срок кредитования. Сокращение срока позволяет уменьшить сумму переплаты, а при уменьшении ежемесячного платежа снижается общая финансовая нагрузка заемщика. Можно выбрать снижение платежа и обеспечить себе определенную гарантию платежеспособности в трудные времена, но продолжать платить все ту же сумму, что и раньше (часть будет уходить в обязательный платеж, а часть - на досрочное погашение по заявлению). Это позволит постепенно снизить ежемесячный платеж и в дальнейшем закрыть ипотеку раньше, говорит Дайнеко. "Но для этого нужно, чтобы в договоре не было минимальных ограничений по сумме досрочного погашения (например, не менее 40% от платежа). Приятным бонусом досрочного частичного погашения будет снижение стоимости страховки. Для снижения тарифа по закону требуется погасить 30% от суммы долга, но большинство страховых компаний лояльны к клиентам в этом вопросе - в расчет страхования берется просто остаток по ипотеке", - рассказывает эксперт.

Погасить полностью

При полном погашении ипотеки на счет вносится вся оставшаяся сумма долга и проценты, которые были начислены после последнего платежа. Закладная выдается (бывшему уже) заемщику, обременение с объекта недвижимости снимается.

​​​​​​​"Не нужно забывать, что, если для погашения ипотеки использовался материнский капитал, нужно будет наделить долями в квартире членов семьи. По закону доли необходимо выделить в течение 6 месяцев после погашения кредита. Сделать это нужно после того, как обременение с недвижимости будет снято. Доли выделяются членам семьи, имеющимся на момент выделения долей. Например, в обязательстве о выделении долей было указано только два ребенка, а на момент выделения долей детей стало трое - третьему ребенку также нужно выделить долю", - рассказывает Дайнеко.

Когда выгодно досрочно гасить ипотеку

Ипотечные платежи, как правило, аннуитетные. Платеж каждый месяц одинаковый, он состоит в пропорции из суммы в погашение основного долга и процентов. В первую половину срока кредитования в пропорции платежа больше процентов (основной долг выплачивается медленно), а ближе к окончанию срока гасится преимущественно основной долг. Исходя из этого в первой половине срока гасить ипотеку выгоднее, чем во второй (если не брать в расчет инфляцию).

"Стремясь поскорее выплатить ипотечный кредит, помните, что не следует этого делать в ущерб своему здоровью, нормальному отдыху, обучению для себя и членов своей семьи. К выбору стратегии по досрочному погашению нужно подходить осознанно - уменьшать долговую нагрузку без экстремального снижения качества жизни", - советует Дайнеко.