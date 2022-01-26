Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Роман Маркелов 
01:00 26.01.2022

Эксперт рассказала, как выгодно погасить ипотеку досрочно

Ипотека - кредитный продукт, требующий чрезвычайной ответственности. Многие стремятся погасить такой долг досрочно не только потому, что хотят владеть своим жильем и снять обременение, но и чтобы избавиться от психологического давления. О том, как правильно это сделать, рассказала "Российской газете" эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Погасить частями

Фото: iStock
Какую зарплату нужно получать, чтобы дали ипотеку

Досрочно ипотеку можно гасить частями или полностью. Досрочное частичное погашение ипотеки позволяет уменьшить размер основного долга, а вместе с ним и общую переплату по процентам. Для оформления частичного погашения долга необходимо заполнить заявление в банке при внесении денег, в котором в том числе указать сумму к погашению, отмечает Дайнеко. Если просто положить деньги на счет, то они продолжат списываться по графику текущих платежей. Часто такое заявление можно оформить удаленно через приложение или интернет-банк.

При частичном досрочном погашении можно либо уменьшить размер ежемесячного платежа, либо сократить срок кредитования. Сокращение срока позволяет уменьшить сумму переплаты, а при уменьшении ежемесячного платежа снижается общая финансовая нагрузка заемщика. Можно выбрать снижение платежа и обеспечить себе определенную гарантию платежеспособности в трудные времена, но продолжать платить все ту же сумму, что и раньше (часть будет уходить в обязательный платеж, а часть - на досрочное погашение по заявлению). Это позволит постепенно снизить ежемесячный платеж и в дальнейшем закрыть ипотеку раньше, говорит Дайнеко. "Но для этого нужно, чтобы в договоре не было минимальных ограничений по сумме досрочного погашения (например, не менее 40% от платежа). Приятным бонусом досрочного частичного погашения будет снижение стоимости страховки. Для снижения тарифа по закону требуется погасить 30% от суммы долга, но большинство страховых компаний лояльны к клиентам в этом вопросе - в расчет страхования берется просто остаток по ипотеке", - рассказывает эксперт.

Погасить полностью

При полном погашении ипотеки на счет вносится вся оставшаяся сумма долга и проценты, которые были начислены после последнего платежа. Закладная выдается (бывшему уже) заемщику, обременение с объекта недвижимости снимается.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Стоимость ипотеки в России в декабре выросла до максимума с 2015 года

​​​​​​​"Не нужно забывать, что, если для погашения ипотеки использовался материнский капитал, нужно будет наделить долями в квартире членов семьи. По закону доли необходимо выделить в течение 6 месяцев после погашения кредита. Сделать это нужно после того, как обременение с недвижимости будет снято. Доли выделяются членам семьи, имеющимся на момент выделения долей. Например, в обязательстве о выделении долей было указано только два ребенка, а на момент выделения долей детей стало трое - третьему ребенку также нужно выделить долю", - рассказывает Дайнеко.

Когда выгодно досрочно гасить ипотеку

Ипотечные платежи, как правило, аннуитетные. Платеж каждый месяц одинаковый, он состоит в пропорции из суммы в погашение основного долга и процентов. В первую половину срока кредитования в пропорции платежа больше процентов (основной долг выплачивается медленно), а ближе к окончанию срока гасится преимущественно основной долг. Исходя из этого в первой половине срока гасить ипотеку выгоднее, чем во второй (если не брать в расчет инфляцию).

"Стремясь поскорее выплатить ипотечный кредит, помните, что не следует этого делать в ущерб своему здоровью, нормальному отдыху, обучению для себя и членов своей семьи. К выбору стратегии по досрочному погашению нужно подходить осознанно - уменьшать долговую нагрузку без экстремального снижения качества жизни", - советует Дайнеко.

Сейчас читают

Жилая недвижимость
23.01.2022

Какие квартиры в новостройках сберегут нервы и деньги покупателей

Какие квартиры в новостройках сберегут нервы и деньги покупателей

Прежде, чем купить квартиру в новостройке, надо определиться, какая отделка вам больше подходит. Эксперт "РГ" Кирилл Аксенов рассказал о видах отделок, а также назвал плюсы и минусы каждой из них

Недвижимость
18.01.2022

Арендаторы назвали главные требования к жилью

Арендаторы назвали главные требования к жилью

ДОМ.РФ и ВЦИОМ провели опрос в крупных городах: арендаторы назвали главные требования к жилью. Наличие стиральной машины оказалось важным более чем для 70% семей. В число условий также вошли кухня со встроенной техникой и кондиционер

Недвижимость
17.01.2022

Названы города с рекордно подорожавшими "вторичными" квартирами

Названы города с рекордно подорожавшими "вторичными" квартирами

Цены на квартиры на вторичном рынке за год выросли во всех крупных городах России. Самый большой прирост цены квадратного метра показали квартиры в Сочи и Краснодаре. Также эксперты рассказали, где недвижимость подорожала меньше всего