Эксперт рассказала, как выгодно погасить ипотеку досрочно

Погасить частями
Досрочно ипотеку можно гасить частями или полностью. Досрочное частичное погашение ипотеки позволяет уменьшить размер основного долга, а вместе с ним и общую переплату по процентам. Для оформления частичного погашения долга необходимо заполнить заявление в банке при внесении денег, в котором в том числе указать сумму к погашению, отмечает Дайнеко. Если просто положить деньги на счет, то они продолжат списываться по графику текущих платежей. Часто такое заявление можно оформить удаленно через приложение или интернет-банк.
При частичном досрочном погашении можно либо уменьшить размер ежемесячного платежа, либо сократить срок кредитования. Сокращение срока позволяет уменьшить сумму переплаты, а при уменьшении ежемесячного платежа снижается общая финансовая нагрузка заемщика. Можно выбрать снижение платежа и обеспечить себе определенную гарантию платежеспособности в трудные времена, но продолжать платить все ту же сумму, что и раньше (часть будет уходить в обязательный платеж, а часть - на досрочное погашение по заявлению). Это позволит постепенно снизить ежемесячный платеж и в дальнейшем закрыть ипотеку раньше, говорит Дайнеко. "Но для этого нужно, чтобы в договоре не было минимальных ограничений по сумме досрочного погашения (например, не менее 40% от платежа). Приятным бонусом досрочного частичного погашения будет снижение стоимости страховки. Для снижения тарифа по закону требуется погасить 30% от суммы долга, но большинство страховых компаний лояльны к клиентам в этом вопросе - в расчет страхования берется просто остаток по ипотеке", - рассказывает эксперт.
Погасить полностью
При полном погашении ипотеки на счет вносится вся оставшаяся сумма долга и проценты, которые были начислены после последнего платежа. Закладная выдается (бывшему уже) заемщику, обременение с объекта недвижимости снимается.
"Не нужно забывать, что, если для погашения ипотеки использовался материнский капитал, нужно будет наделить долями в квартире членов семьи. По закону доли необходимо выделить в течение 6 месяцев после погашения кредита. Сделать это нужно после того, как обременение с недвижимости будет снято. Доли выделяются членам семьи, имеющимся на момент выделения долей. Например, в обязательстве о выделении долей было указано только два ребенка, а на момент выделения долей детей стало трое - третьему ребенку также нужно выделить долю", - рассказывает Дайнеко.
Когда выгодно досрочно гасить ипотеку
Ипотечные платежи, как правило, аннуитетные. Платеж каждый месяц одинаковый, он состоит в пропорции из суммы в погашение основного долга и процентов. В первую половину срока кредитования в пропорции платежа больше процентов (основной долг выплачивается медленно), а ближе к окончанию срока гасится преимущественно основной долг. Исходя из этого в первой половине срока гасить ипотеку выгоднее, чем во второй (если не брать в расчет инфляцию).
"Стремясь поскорее выплатить ипотечный кредит, помните, что не следует этого делать в ущерб своему здоровью, нормальному отдыху, обучению для себя и членов своей семьи. К выбору стратегии по досрочному погашению нужно подходить осознанно - уменьшать долговую нагрузку без экстремального снижения качества жизни", - советует Дайнеко.