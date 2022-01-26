Мишустин постановил размещать экспресс-тесты жителей отдаленных районов на "Госуслугах"

Премьер-министр Михаил Мишустин постановил размещать результаты экспресс-тестов на коронавирус жителей отдаленных и труднодоступных территорий в их личных кабинетах на портале госуслуг.

Данные будут отображаться в разделе "Сведения об иммунизации COVID-19" вместе с сертификатом о вакцинации, сведениями о перенесенной болезни, результатами ПЦР-тестов и исследований на наличие антител.

Медицинские организации в отдаленных и труднодоступных районах, где нет возможности оперативно доставить материал в лабораторию для проведения ПЦР-исследования, будут передавать сведения о результатах экспресс-тестов в Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора. Оттуда информацию будут загружать на Единый портал госуслуг.