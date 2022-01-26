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26.01.2022 13:48
Рубрика: Культура

Эрмитаж возглавил медиарейтинг российских музеев

Текст: Наталья Лебедева
Государственный Эрмитаж, Третьяковская галерея и Музей Победы возглавили медиарейтинг российских музеев в 2021 году. Качественные инфоповоды, громкие новости и внимание придирчивой и пресыщенной интернет-аудитории оценили в "Медиологии".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эрмитаж уже не в первый раз занимает лидирующую позицию. В этот раз победу ему принесли сразу несколько громких инфоповодов. Музей одним из первых объявил о начале продаж собственных NFT-токенов на маркетплейсе Binance. Тему лишь подогрело сообщение в Telegram-канале музея о том, что лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн незаконно выставил на продажу NFT-токены с изображениями музея.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Второе место - у Третьяковской галереи. Среди главных новостей Третьяковской галереи, принесших ей второе место, - открытие в Самаре филиала Третьяковской галереи и масштабная выставка Михаила Врубеля в Новой Третьяковке.

Замыкает тройку лидеров Музей Победы, который в 2021 году запустил иммерсивный проект "Подвиг народа: непокоренный Ленинград", приуроченный к 77-й годовщине со дня полного снятия блокады Ленинграда, и открыл новую постоянную экспозицию "Битва за Москву. Первая Победа!".

В топ-10 также вошли Исторические парки "Россия - моя история", Русский музей, ГМИИ им. Пушкина, Государственный исторический музей, музейное объединение "Музей Москвы", музей-заповедник "Петергоф" и музей-заповедник "Царицыно".

Тем временем

"Медиалогия" также опубликовала медиарейтинг театров. Лидерами стали Большой театр, Мариинский театр и МХАТ им. Горького. Одним из самых ярких инфоповодов ожидаемо стала постановка балета "Жизель" в Большом театре, получившая "Золотую маску" как лучший спектакль в балете.

Новость о том, как президент России Владимир Путин исполнил мечту школьницы из Ставрополья Татьяны Троценко пойти в Мариинский театр на "Лебединое озеро" значительно повысила рейтинг главного питерского театра. Что касается МХАТа им. Горького, то он почти весь 2021 год создавал громкие инфоповоды - скандальная премьера спектакля "Чудесный грузин", назначение генеральным директором театра Владимира Кехмана, его встреча с министром культуры Ольгой Любимовой.

В первую десятку также вошли театр им. Е. Вахтангова, МХТ им. А.П. Чехова, Александринский театр, "Ленком", Театр наций, "Современник" и театр им. Г.А. Товстоногова.

Культура Арт Музеи и памятники

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