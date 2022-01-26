Фонд защиты дольщиков переименован

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства официально переименован в Фонд развития территорий. Об этом в Instagram сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Закон о создании Фонда развития территорий был подписан в конце прошлого года. Совсем скоро начнется реорганизация фонда, к нему будет присоединен Фонд содействия реформированию ЖКХ, добавил вице-премьер.

"Решения по восстановлению прав будут приниматься с той же регулярностью, с которой это происходит сейчас, снижать темпы решения проблемы дольщиков мы не намерены", - подчеркнул Хуснуллин.

Теперь фонд будет не только решать проблемы обманутых дольщиков, но сможет с учетом накопленного опыта заниматься еще и вопросами комплексного развития территорий, что позволит системно решать градостроительные задачи. "То есть мы выходим на новый уровень человекоориентированности в строительстве", - сказал вице-премьер.

Фонд сможет выполнять одновременно функции застройщика и технического заказчика, осуществлять строительный контроль, то есть контролировать объект на всех этапах строительства. Он сможет защищать права дольщиков и в целом заниматься вопросами развития территорий, а также содействовать модернизации ЖКХ, пояснил Хуснуллин.