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Текст:   Марина Трубилина 
18:14 26.01.2022

Фонд защиты дольщиков переименован

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства официально переименован в Фонд развития территорий. Об этом в Instagram сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Фото: iStock
Фонд защиты прав дольщиков достроит 9 проблемных домов в 4 регионах

Закон о создании Фонда развития территорий был подписан в конце прошлого года. Совсем скоро начнется реорганизация фонда, к нему будет присоединен Фонд содействия реформированию ЖКХ, добавил вице-премьер.

"Решения по восстановлению прав будут приниматься с той же регулярностью, с которой это происходит сейчас, снижать темпы решения проблемы дольщиков мы не намерены", - подчеркнул Хуснуллин.

Теперь фонд будет не только решать проблемы обманутых дольщиков, но сможет с учетом накопленного опыта заниматься еще и вопросами комплексного развития территорий, что позволит системно решать градостроительные задачи. "То есть мы выходим на новый уровень человекоориентированности в строительстве", - сказал вице-премьер.

Фонд сможет выполнять одновременно функции застройщика и технического заказчика, осуществлять строительный контроль, то есть контролировать объект на всех этапах строительства. Он сможет защищать права дольщиков и в целом заниматься вопросами развития территорий, а также содействовать модернизации ЖКХ, пояснил Хуснуллин.

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