Генпрокуратура признала польский фонд нежелательным на территории РФ

Генеральная прокуратура, изучив поступившие материалы о деятельности иностранной неправительственной организации WOT Foundation ("ВОТ ФОНД"), признала ее нежелательной на территории Российской Федерации.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, установлено, что деятельность польского фонда представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Там отметили, что информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.