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26.01.2022 08:34
Рубрика: Происшествия

Генпрокуратура признала польский фонд нежелательным на территории РФ

Текст: Иван Егоров

Генеральная прокуратура, изучив поступившие материалы о деятельности иностранной неправительственной организации WOT Foundation ("ВОТ ФОНД"), признала ее нежелательной на территории Российской Федерации.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, установлено, что деятельность польского фонда представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Там отметили, что информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

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Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Генпрокуратура

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