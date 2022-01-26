Глава ЛНР: Страна готова к любому сценарию развития событий в Донбассе

Самопровозглашенная Луганская народная республика должна быть готова к любому сценарию развития событий в Донбассе. От этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"За почти восемь лет войны на Донбассе военные ЛНР и ДНР, усовершенствовав уровень боевой подготовки, безусловно, научились безукоризненно отражать агрессию противника, умело отвечая на его провокации", - говорится в заявлении Пасечника.

Он также призвал не забывать, что западные страны в огромных объемах поставляют украинским властям военную помощь, а у ЛНР и ДНР львиная доля техники - это трофейная, добытая в боях с ВСУ в 2014-2015 годах.

"Мы должны быть готовы к любому сценарию развития событий. Но вместе с тем не теряем надежды, что Киев, наконец, поймет, что ключ от всех проблем - выполнение минских соглашений", - заявил Пасечник.

По его словам, ни жителям ЛНР и ДНР, ни самим украинцам не нужна война в Донбассе. В случае с последними это особенно очевидно, ведь уровень жизни жителей Украины стремительно падает с каждым новым годом вооруженного конфликта на юго-востоке страны.