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26.01.2022 17:45
Рубрика: Общество

Голикова: Госпитализация детей с COVID за два дня выросла на 36,5%

Текст: Галина Мисливская
В правительстве обеспокоены резким ростом госпитализаций несовершеннолетних с диагнозом "новая коронавирусная инфекция", заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами кабмина.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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"В течение последних двух дней увеличилась госпитализация детей (с коронавирусом) - на 36,5%", - сообщила она. "Сейчас это предмет нашего особого внимания и, конечно, мы к экому относимся к очень большим переживанием", - добавила вице-премьер.

По ее словам, средний по России показатель суточной госпитализации больных с коронавирусом составляет 17%, но в 35 субъектах он выше, особенно сложная ситуация в Северной Осетии (более 50%) и Туве (более 60%).

Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Пандемия коронавируса COVID-19

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