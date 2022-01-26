Голикова: Госпитализация детей с COVID за два дня выросла на 36,5%

В правительстве обеспокоены резким ростом госпитализаций несовершеннолетних с диагнозом "новая коронавирусная инфекция", заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами кабмина.

"В течение последних двух дней увеличилась госпитализация детей (с коронавирусом) - на 36,5%", - сообщила она. "Сейчас это предмет нашего особого внимания и, конечно, мы к экому относимся к очень большим переживанием", - добавила вице-премьер.

По ее словам, средний по России показатель суточной госпитализации больных с коронавирусом составляет 17%, но в 35 субъектах он выше, особенно сложная ситуация в Северной Осетии (более 50%) и Туве (более 60%).