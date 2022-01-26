Голикова: Регионам поручено максимально перевести работников на "дистант"

Правительство разработало план действий по борьбе с распространением коронавируса, часть рекомендаций касается немедицинских мер для снижения риска заболеваемости, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами кабмина.

Голикова назвала регионы с самой тяжелой ситуацией по коронавирусу "Регионам поручено утвердить графики работы образовательных организаций дошкольного и общего образования, работодателям максимально перевести работников на дистанционный режим работы", - сообщила она. Вице-премьер также обратилась к властям субъектов Федерации: "Там, где еще не приняты ограничительные меры, просьба эти ограничительные меры принять".