Голикова: Регионы получат 60 млн экспресс-тестов на коронавирус

С января по июнь 2022 года правительство выделит дополнительные средства для закупки 60 млн тест-систем для выявления коронавируса, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами кабмина.

"Предполагается, что мы закупим 60 млн экспресс-тест-систем для поставки их в регионы страны", - сказала она. "Кроме того, предполагается нарастить объемы секвенирования возбудителей COVID-19 с целью своевременного выявления новых мутаций вируса, если таковые будут", - добавила вице-премьер.

Кроме того, по поручению главы правительства Михаила Мишустина антимонопольные службы до 1 февраля проводят проверку обоснованности цен на ПЦР-тесты в лабораториях, в том числе - в частных, напомнила Татьяна Голикова.