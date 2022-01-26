"Госуслуги" и "ВКонтакте" будут доступны даже при нулевом балансе

Портал госуслуг и социальная сеть "ВКонтакте" вошли в список социально значимых сайтов. Такое решение приняла правительственная комиссия под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Теперь "Госуслуги" и VK будут доступными даже при отрицательном балансе на счету пользователя домашнего интернета или мобильной связи. Посетить оба ресурса можно будет в браузере компьютера или смартфона, а также в официальном приложении.

Роскомнадзор должен в течение семи дней передать данные ресурсов, к которым операторы будут предоставлять бесплатный доступ.

Возможность бесплатного посещения социально значимых сайтов появилась у россиян в 2020 году, когда по поручению президента был запущен проект "Доступный интернет".

Правила ведения перечня бесплатных социально значимых информационных ресурсов утверждены постановлением правительства. Среди обязательных критериев для соцсетей - наличие пяти тысяч аккаунтов госорганов, а также аккаунты государственных СМИ и обязательных общедоступных каналов ("Первый канал", "Россия-1", "НТВ", "Пятница!", "ТНТ" и другие).