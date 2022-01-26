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26.01.2022 05:50
Рубрика: Общество

Хирург рассказал о сроках восстановления легких бывших курильщиков

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Отказавшись от курения, есть шанс значительно улучшить здоровье и функцию своих легких. Об этом рассказал ассистент кафедры госпитальной хирургии СПбГУ, торакальный хирург Евгений Зинченко.

Фото: iStock
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По его словам, уже через несколько минут после выкуривания последней сигареты снижаются пульс и артериальное давление. В течение первого дня снижается и уровень угарного газа в крови, содержание кислорода приходит в норму. Через пару дней даже обычная еда станет вкуснее, улучшится аппетит за счет восстановления вкусовых и обонятельных рецепторов, передает агентство "Прайм".

На протяжении 2-12 недель после отказа от курения улучшаются кровообращение и показатели функции легких, уменьшаются кашель и одышка. К шестой неделе у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) фиксируется значительное увеличение важного функционального показателя - объема форсированного выдоха за одну секунду.

В течение 6-9 месяцев реснички слизистой оболочки бронхов, выводящие слизь из легких, снова получают способность очищать легкие, снижая риск инфекции.

К концу первого года риск сердечного приступа и инсульта снижается примерно наполовину. Через 10 лет риск заболеть раком легких почти вдвое меньше, чем у тех, кто продолжает курить, отметил Зинченко.

Общество Здоровье

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