Хирург рассказал о сроках восстановления легких бывших курильщиков

Отказавшись от курения, есть шанс значительно улучшить здоровье и функцию своих легких. Об этом рассказал ассистент кафедры госпитальной хирургии СПбГУ, торакальный хирург Евгений Зинченко.

По его словам, уже через несколько минут после выкуривания последней сигареты снижаются пульс и артериальное давление. В течение первого дня снижается и уровень угарного газа в крови, содержание кислорода приходит в норму. Через пару дней даже обычная еда станет вкуснее, улучшится аппетит за счет восстановления вкусовых и обонятельных рецепторов, передает агентство "Прайм".

На протяжении 2-12 недель после отказа от курения улучшаются кровообращение и показатели функции легких, уменьшаются кашель и одышка. К шестой неделе у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) фиксируется значительное увеличение важного функционального показателя - объема форсированного выдоха за одну секунду.

В течение 6-9 месяцев реснички слизистой оболочки бронхов, выводящие слизь из легких, снова получают способность очищать легкие, снижая риск инфекции.

К концу первого года риск сердечного приступа и инсульта снижается примерно наполовину. Через 10 лет риск заболеть раком легких почти вдвое меньше, чем у тех, кто продолжает курить, отметил Зинченко.