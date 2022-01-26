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26.01.2022 16:49
Рубрика: Общество

Яду паука нашли массовое полезное применение

Текст: Ольга Орлова

Яд пауков пока еще мало изучен наукой и его возможности практически не используются. Между тем науке известно около 50 тысяч видов пауков. А яд одного паука может содержать до 3000 компонентов. Новое исследование немецких ученых позволило науке на шаг продвинуться вперед.

Фото: Архив "РГ"
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Немецкие специалисты пришли к выводу, что паучий яд вполне может быть применим как в сельском хозяйстве, так и в медицине, сообщает издание Phys.org.

Прежде всего ученых заинтересовал вид паук-оса (Argiope bruennichi), в чьем яде выявлено несколько новых видов биомолекул. Они относятся к семейству нейропептид-подобных токсинов, которые не обнаружены у других пауков. Такие токсины могут воздействовать на нервную систему насекомых. Таким образом, яд паука может стать основой для создания новых биологических пестицидов. Кроме того, перспективно применение яда пауков при лечении нейрональных повреждений после инсульта, в пересадке органов и в качестве болеутоляющих средств.

Ученые объяснили также, каким образом им удалось получить нужное количество яда, ведь у мелких пауков его дозы крохотны. Они удалили ядовитые железы у паука и секвенировали РНК. Полученную нуклеотидную последовательность гена вводили в бактериальную клетку, которая впоследствии и производила токсин в больших количествах по сравнению с оригиналом.

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