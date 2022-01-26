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26.01.2022 17:00
Рубрика: В мире

Японские компании выводят свой персонал из Украины

Текст: Александр Ленин

Некоторые японские компании намерены в ближайшее время эвакуировать свой персонал с территории Украины на фоне поступающих сообщений о возможном росте напряженности в этом государстве.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Такое решение приняли как минимум в двух крупных корпорациях - Itochu и Sumitomo, передает газета Tokyo Shimbun. Члены семей сотрудников этих бизнес-гигантов рассказали журналистам, что временно выезжают в соседние с Украиной страны.

Не исключено, что в ближайшее время к аналогичным мерам прибегнут и другие японские холдинги. В частности, в компании Panasonic отметили, что в этом плане будут руководствоваться рекомендациями МИД Японии.

Накануне японское внешнеполитическое ведомство повысило до третьего (из четырех возможных) уровень опасности для всей территории Украины. Дипломаты призвали своих граждан отказаться от поездок в эту страну, а находящимся на Украине японцам - выехать за пределы упомянутого государства коммерческими рейсами.

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