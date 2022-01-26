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26.01.2022 14:22
Рубрика: Общество

Яровая предложила создать госпрограмму профилактики преступлений против детей

Текст: Татьяна Замахина

Актуальная статистика говорит о необходимости принятия комплексных мер по защите детей от насилия, уверена вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Она призвала создать государственную программу профилактики преступлений против несовершеннолетних.

Фото: Константин Завражин/РГ
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С таким предложением депутат выступила на заседании рабочей группы по подготовке комплексного проекта закона, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия. Межфракционная группа предложила представить проект на заседание Совета Думы 7 февраля для включения в повестку и рассмотрения во втором чтении. Первое чтение документ прошел еще в 2018 году.

Законопроект, в частности, устанавливает отягчающие наказание обстоятельства, если преступление совершается лицом, которое совместно проживает с ребенком или несет ответственность за него. Он также приостанавливает наступление срока давности за такие преступления до момента достижения жертвой возраста совершеннолетия. В законопроекте прописано пожизненное уголовное наказание за преступления в отношении малолетних детей до 14 лет, если преступление совершено лицом первый раз и повлекло тяжкие последствия.

"За прошедшие три года от насилия пострадали 27 тысяч детей, из них 15 тысяч - малолетних, то есть до 14 лет. Рост преступлений в 2020-м (5148) по сравнению с 2016 годом составил почти 25%", - привела статистику Ирина Яровая. По ее данным, случаев, когда преступление совершается лицом, которое совместно проживает с ребенком, - более 90%, при этом 56% совместно проживающих с ребенком преступников не несут повышенную ответственность.

Депутат также предложила ряд дополнительных мер.

В системе МВД, по словам вице-спикера, должен быть сформирован отдел, который будет заниматься на постоянной основе вопросами именно профилактики таких преступлений.

Реформа в этой сфере, по ее оценке, необходима, так как комиссии и инспекции по делам несовершеннолетних пока что работают по устаревшему регламенту.

Яровая предложила совместно с правительством разработать актуальное законодательство по деятельности комиссий до делам несовершеннолетних и всей системы профилактики преступлений против детей и подростков.

Общество Семья и дети Законодательная власть Госдума

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